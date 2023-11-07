英國國會新會期開鑼　查理斯三世的「皇上有話兒」意義

英國國會11月7日展開新會期，英王查理斯三世（King Charles III）到場進行御座致辭（Speech from the throne），是他由母親伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）繼位後，首次以君主身份發表國王演說（King's Speech）。到底這個儀式有何意義？查理斯三世的講話內容涉及哪些範疇？



英國廣播公司（BBC）6日報道，國王（或女王）演說是國會開幕大典的重頭戲，為政府提供機會，闡述未來執政優先事項。預計查理斯三世會提及多項新法例，包括強制刑事罪犯到庭聽取判刑、逐步禁煙、為店舖盜竊等罪行設立刑期等。

查理斯三世的演說稿並非他本人撰寫，而是由政府內閣操刀，演說長度視乎推出的法例及外交政策目標等內容而家，通常發言時間約為10分鐘。而君主為了避免任何政治「選邊站」情況，論調都要保持中立。

英王查理斯三世11月7日首度以君主身份發表御座致辭，不過他在登基前，曾在去年5月10日代表行動不便的母親伊利沙伯二世到場發表女王講話。（Getty Images）

御座致辭的程序

國會傳統上展開會期時，君主會乘坐馬車由白金漢宮（Buckingham Palace）前往西敏寺（Westminster），經專用入口到上議院的王座。而黑杖傳令官（Black Rod）則傳召下議員到上議院聆聽演說，期間黑杖傳令官會被「拒諸」下議院門外，需要敲門後才獲准進入，象徵國會獨立於君主。

而在君主發表演說期間，國會兩院議員及上議院使節都會靜心聆聽，期間副宮務大臣（Vice-Chamberlain of the Household）則留在白金漢宮，直到君主平安回宮為止。

查理斯曾在2021年與母親伊利沙伯二世到國會出席開幕大典，惟當年受到疫情影響，規模明顯縮小。（Getty Images）

國會辯論演說內容

下議院議員會在御座致辭結束後2小時左右開會辯論演說內容，首先由2名議員開場發言，首相之後會向國會「推銷」，為國家闡述願景，再由在野黨領袖回應，其他議員其後亦可輪流加入辯論。

這個程序被稱為「恭請聖訓」（Humble address），通常需時5天左右。在辯論結束後，國會就進行屬象徵性質的表決。一般而言，政府提出的御座致辭動議都可以順利通過，而對上一次「失手」已經追溯至1924年1月，保守黨時任首相鮑德溫（Stanley Baldwin）為英王佐治五世（George V）的御座致辭動議遭否決，鮑德溫被迫下台，惟他其後兩度成功東山再起。