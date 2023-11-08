以巴衝突丨土耳其議會抵制可口可樂及雀巢產品　指責支持以色列

土耳其國會11月7日從其餐廳下架可口可樂（Coca-Cola）和雀巢（Nestle）產品，指該兩大品牌涉嫌在加沙衝突中支持以色列。這也是以巴爆發新一輪衝突以來，首次有全球大型品牌遭政府機構抵制。不過，議會的聲明並未交代，涉事品牌如何支持以色列。可口可樂和雀巢暫時未有回應。



土耳其國民議會的聲明表示，支持以色列的公司產品不會在國會的餐廳或食肆出售。聲明又指，議長庫爾圖爾穆什（Numan Kurtulmus）之所以作出這項決定，「因為要支持公眾情緒，杯葛那些公然支持以色列戰爭犯罪，以及支持殺害加沙無辜民眾的公司。」國會的聲明未就品牌開名，也未公布涉事品牌如何支持以色列。

未公布兩家公司如何支持以色列

路透社引述國會消息人士稱，被下架的產品是可口可樂，以及雀巢速溶咖啡。該人士又稱，此舉為了回應「公眾對這些公司支持以色列的強烈抗議」。

據指出，土耳其活動人士在社交平台點名批評這兩家公司，呼籲群眾抵制以色列商品，以及他們認為支持以色列的西方公司。過去一個月，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）及其政府，嚴厲批評以色列攻擊加沙造成慘重傷亡，並批評支持以色列的西方國家。

暫時未知土耳其針對可口可樂和雀巢的理據。雀巢上月表示，安全起見暫時關閉了在以色列的一家生產工廠，成為首家公開應對今輪衝突的消費品巨頭。