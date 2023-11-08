以軍攻入加沙城：行動前提供4小時撤離　平民舉白旗防受襲

以色列軍隊11月7日進攻加沙城（Gaza City），行動前向被圍困的城內平民宣布，給他們4個小時的時間撤離。於以色列時間晚上8時前，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant ）證實，以色列國防軍（IDF）已進入加沙市中心，並指哈馬斯加沙領導人辛瓦爾（Yahya al-Sinwar）已被包圍在一個地堡中，但他沒有透露該掩體的位置。



在行動前，以色列向加沙城平民宣布，從上午10時到下午2時，提供4個小時撤離。軍方宣布：「為了你的安全，請抓緊機會向南移。」根據以軍公布的畫面顯示，巴勒斯坦人舉白旗排成一列向南撤離。 哈馬斯表示，以軍強迫巴勒斯坦人這樣做，是為了羞辱他們。

逃出加沙城的 Adam Fayez Zeyara 稱，這是他人生中最驚險的行程，「我們近距離地看到了坦克車，看到殘缺的屍骸。 我們看到了死亡。」

加沙走廊230萬人口中，原有三分​​之一居住在加沙城。加沙內政部表示，仍有90萬巴勒斯坦人在加沙北部，當中包括加沙城。

雖然以色列的攻擊暫時集中在加沙北部，但南部也受到了攻擊。 巴勒斯坦衛生官員表示，7日早些時候，以色列對加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）和拉法（Rafah ）進行了兩次空襲，造成至少 23 人死亡。