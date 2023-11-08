美國參議院否決撥款以色列法案　聯邦政府續陷停擺危機

雖然美國眾議院已選出新任議長，但聯邦政府一連串撥款法案，繼續因兩黨分歧陷入僵局。白宮7日敦促共和黨眾議員履行承諾，避免聯邦政府停擺，強調將損害美國經濟和國家安全。同日參議院審議一項為以色列緊急撥款的法案，亦因共和黨拒把烏克蘭的內容列入，法案被民主黨否決。



該項向以色列撥款143億美元的法案，屬於共和黨版本，上週已在眾議院通過，法案並未包括額外資助烏克蘭。由於法案排除了烏克蘭，由民主黨佔多數的參議院7日否決該法案，批評共和黨人利用以色列危機玩弄政治。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）7日重申，如果民主黨不同意加強邊境限制，總統拜登（Joe Biden）要求向烏克蘭增加援助的要求，很難在共和黨佔多數的眾議院過關。共和黨籍的眾議院議長麥克約翰遜（Mike Johnson）正準備一項獨立法案，將邊境安全條款與烏克蘭援助直接掛鈎。

聯邦政府其他撥款法案，同樣膠着。當日稍早時間，共和黨眾議員舉行閉門會議，討論再次制定一項臨時法案，在11月17日限期暫時為聯邦政府提供資金，強調民主黨須同意加強邊境限制等條款。黨內預期，約翰遜將在未來幾天內推出該臨時法案，下週初交眾議院全院投票。