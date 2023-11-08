以巴衝突︱無國界醫生人員與家人同告罹難　組織促無條件停火

撰文：外部來稿
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加沙衝突持續逾月，本周一（6日），無國界醫生痛失一位在加沙的員工艾哈爾（Mohammed Al Ahel），他和其家人同告罹難，組織對此致以深切哀悼。艾哈爾是一名化驗室技術員，他為組織工作超過兩年。遇害一刻，艾哈爾身在夏提（Al Shate）難民營的家中，而該地區遭到轟炸，導致他所在的大樓倒塌，據報有數十人死亡。在這悲痛時刻，組織再次呼籲立即無條件停火。

圖、文：無國界醫生

無國界醫生對身在加沙的全體同事深表關切，他們當中許多人仍在該地區的醫院工作，提供救命的醫療護理。目前，加沙已無一處地方能倖免於無差別的殘酷轟炸，當地衞生部表示死亡人數已突破一萬，其中包括逾4千名兒童。無助的民衆不斷失去家人、家園和生命，而世界各國領袖卻未能採取有意義的行動。

無國界醫生一再呼籲立即停火，卻一直被置若罔聞。然而，組織堅信若要避免整個加沙地帶出現更多無意義的人命傷亡，同時允許足夠的人道援助進入該地區，停火是唯一途徑。

只能以醋治療感染

當前加沙的醫院已不勝負荷，醫療設施面對大量病人湧入及醫療物資短缺，當地的醫療系統正面臨全面崩潰，有身處當地的醫生表示，他們甚至已開始使用醋來協助治療感染。無國界醫生於上月底捐贈了26噸醫療物資，已透過世界衛生組織的專機成功送往埃及，這批醫療物資可應付800宗外科手術，並會被運往加沙的醫療設施。同時，組織已組成一支新的國際救援團隊，其中包括專科醫療隊，他們已準備好在情況許可時盡快進入加沙，以支援醫療人道的應對工作。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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