以巴衝突｜Angelina Jolie撐加沙　影帝爸爸尊威斥無知

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列發動突襲，以軍隨即展開反擊，圍困加沙走廊並展開空襲，造成大量平民死傷。



巨星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie／安潔莉娜裘莉）本月2日在自己的Instagram帳號上PO出一張加沙走廊北部被轟炸成廢墟的照片，畫面相當慘烈，安祖蓮娜祖莉並在文中為加沙發聲，並抨擊拒絕停火要求的各國領袖是「共犯」。但安祖蓮娜祖莉的父親，奧斯卡影帝尊威（Jon Voight）卻不挺女兒的言論，更直言自己感到「非常失望」。

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安祖蓮娜祖莉在IG的發文中提到，近20年來，加沙走廊一直都是座「露天監獄」，近期的空襲則讓加沙迅速成為「亂葬崗」。安祖蓮娜祖莉說：「有40%的罹難者是無辜的兒童，整個家庭都在遭受謀殺。」

安祖蓮娜祖莉言詞嚴厲，她表示，全世界看著這些事情發生，多國政府積極支持著這種行為，包括兒童、婦女在內的數百萬巴勒斯坦平民，正在遭受集體的懲罰，人道物資被剝奪，違反了國際法。「各國領導人拒絕人道主義停火的要求，還阻止聯合國安理會對雙方實壓，他們是這些罪行的共犯。」

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安祖蓮娜祖莉的父親尊威周六（4日）對此表示：「我非常失望我女兒像許多其他人一樣，對上帝的榮耀和真理一無所知。」

尊威在IG上PO出一段影片表示，以色列軍隊必須保護以色列的土地和人民：「這是一場戰爭。這不會像左派所想的那樣，不是一場文化上的戰爭。以色列的無辜兒童、爸爸媽媽爺爺奶奶都遭受到非人道恐怖主義襲擊。然而你們這些愚蠢的人們，卻說以色列才有問題？」

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尊威表示，以色列殺害無辜人民的說法是個「謊言」，巴勒斯坦土地上的平民們正被哈馬斯利用，哈馬斯藉此讓所有人誤會是以色列在奪走平民的生命，他說：「這顯然是哈馬斯的計謀。」

《每日郵報》報道，尊威與安祖蓮娜祖莉父女兩人在2000年代初關係開始疏遠，雖然曾一度在畢彼特（Brad Pitt）協助下於2010年和解，但在安祖蓮娜祖莉與畢彼特離婚後，安祖蓮娜祖莉似乎又與父親斷絕了聯絡。

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