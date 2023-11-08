韓正訪新加坡晤李顯龍重申兩國牢固雙邊關係　星洲副總理年底訪華

新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）星期三（11月8日）會見正在新加坡訪問的中國國家副主席韓正，韓正同日也出席新加坡總理李顯龍的招待午宴。



根據新加坡外交部文告，尚達曼與韓正在會面時表示，樂見新加坡與中國基於多方面合作的密切和長久的關係。兩人還討論了國際合作應對全球挑戰，以及對人和機構進行投資的重要性。

李顯龍和韓正重申了牢固的新中雙邊關係。 新中兩國今年4月在李顯龍總理訪華時，將雙邊關係升級為全方位高質量前瞻性的夥伴關係。

李總理和韓正也重申了新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）作為最高層級雙邊合作平台的重要性，並期待今年年底在中國舉行的第19屆JCBC會議上進行富有成果的討論。

新加坡副總理兼財政部長黃循財今年年底將再度訪華，與中共政治局常委、中國國務院副總理丁薛祥共同主持JCBC會議。

新加坡外交部文告也指出，包括三個政府間合作項目在內的新中合作取得良好進展，其中，中新天津生態城今年慶祝動土15周年。

李總理和韓正也就中美關係等全球和區域發展交換了看法。

韓正星期二抵達新加坡，這是他首次以中國國家副主席身份訪新。韓正在抵新當天，與國務資政兼國家安全統籌部長張志賢會面；星期三也與副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰會面。

新加坡外交部文告說，王瑞杰與韓正討論了新中如何在堅實的合作和民間聯繫基礎上加強合作，造福兩國和更廣泛的地區。張志賢與韓正就全球和區域發展，及如何加深雙邊合作交換了看法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

