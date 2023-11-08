中澳關係趨暖　上海市長晤昆士蘭州長　中方：合作空間廣闊

中國上海市長龔正11月8日與澳洲昆士蘭（Queensland）州長白樂琪（Annastacia Palaszczuk）會面。龔正稱，希望攜手推進旅遊推介，讓兩地人民領略彼此的風光、美食和文化，進一步增進兩地友誼，促進民心相通。



龔正表示，上海和昆士蘭友誼歷久彌堅，自1989年兩地結為友好城市以來，已連續簽署13輪友好合作備忘錄，取得豐碩的成果。他稱上海作為中國最大的經濟中心城市，正持續擴大開放，加強國際合作。

上海昆士蘭合作空間廣闊

他指昆士蘭是澳洲資源最豐富的地區之一，是重要的科技創新基地，也是世界著名旅遊勝地。他說上海與昆士蘭的合作空間十分廣闊，期待兩地企業、院校、科研機構展開更多交流，加強生物醫藥、電子訊息和新材料領域的創新合作，鼓勵優秀企業到對方投資興業，歡迎昆士蘭企業用好進博會大平台，共享中國大市場的機遇。

白樂琪說，昆士蘭和上海是姐妹城市，很高興能率領100多人的貿易代表團來到上海。她表示，首屆進博會就有14間昆士蘭企業參加，2023年昆士蘭參展企業已有28間，向各地來訪觀眾展示昆士蘭的商品科技和獨特魅力。

她稱昆士蘭看到上海道路上電動車的數量相比前幾年快速增長，高度讚賞上海推動新能源汽車發展的成效，希望加強交流互鑒，進一步促進經貿、文化、旅遊和青年的交流合作。