澳洲總理訪華　中澳發聯合聲明｜全文

澳洲總理訪華期間發表的中澳聯合聲明稱，在澳洲總理阿爾巴尼斯11月7日訪問北京期間，中澳雙方重申支持彼此間的全面戰略夥伴關係和建設性關係。



以下中澳總理年度會晤聯合成果聲明（全文）

一、應中華人民共和國國務院總理李強邀請，澳洲總理阿爾巴尼斯於2023年11月4日至7日對中華人民共和國進行正式訪問，以紀念澳洲前總理愛德華・高夫・惠特拉姆（魏德侖）首次訪華50周年。

二、訪問期間，中華人民共和國主席習近平同阿爾巴尼斯總理會見。李強總理和阿爾巴尼斯總理11月7日舉行會談。全國人大常委會委員長趙樂際同阿爾巴尼斯總理會見。兩國領導人就中澳關係及國際和地區問題深入交換意見。雙方歡迎李強總理和阿爾巴尼斯總理成功重啟中澳總理年度會晤。

三、兩國領導人再次確認支持中澳全面戰略夥伴關係，重申穩定、建設性雙邊關係的重要性。雙方重申1972年《中華人民共和國政府和澳洲政府關於中、澳兩國建立外交關係的聯合公報》的重要性，重申在聯合公報中各自國家政策和立場，包括相互尊重、平等互利、穩定發展以及澳方一個中國政策承諾。雙方一致認為，只要妥善處理分歧，兩國就能發展雙邊關係，維護各自國家利益。

四、雙方肯定開展政治對話的重要性，對兩國政治關係持續穩定和發展表示歡迎，一致認為2022年以來兩國領導人和部長之間的一系列會晤以及外交、經濟領域恢復重要對話符合兩國利益。

五、雙方重申《聯合國憲章》以及遵守兩國世界貿易組織承諾的重要性，同意繼續在聯合國、二十國集團、亞太經合組織、東亞峰會等多邊平台開展合作。雙方重視在《區域全面經濟夥伴關係協定》框架下的合作。

六、雙方歡迎人文交流對雙邊關係作出的貢獻，包括出入境政策調整後兩國學生、遊客及企業家等人員往來增加。雙方歡迎恢復中澳高級別對話。

七、兩國領導人同意繼續和拓展以下領域接觸：

——政治對話，包括恢復中澳總理年度會晤、中澳外交與戰略對話、中澳戰略經濟對話、中澳部長級經濟聯委會及其他政府間對話機制。

——雙邊貿易，重申中澳自貿協定的重要性，同意促進經貿關係，包括儘早在澳舉行中澳自貿協定聯委會會議，舉辦中澳行政總裁圓桌會會議，重申對「經認證的經營者」（AEO）互認安排的承諾，推進實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，推動達成標準、計量、知識產權、競爭、教育、食品安全等領域的合作諒解備忘錄。

——氣候變化、能源和環境，包括恢復中澳氣候變化和能源領域對話，啟動關於土壤碳檢測和氣候智能農業實踐的技術合作。

——人文交流，包括制定1981年《中澳文化合作協定》第15個落實計劃，開展文化、體育、教育、創新、學術、航空、衛生、旅遊等領域交流。

——便利人員往來，包括同意在互惠基礎上向旅遊、商務人員開放3至5年多次入境簽證。

八、澳方邀請中國領導人在雙方方便時訪問澳洲，中方對此表示歡迎。