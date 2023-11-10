中國副外長訪越南　北京：兩國關係發展保持良好勢頭

中國外交部副部長孫衛東與越南外交部常務副部長、國家邊界委主任阮明羽11月9日在越南河內舉行中越政府級邊界談判代表團團長會晤。雙方在坦誠、友好的氛圍中就中越關係、陸地邊界、海上問題深入交換意見。



雙方一致認為，在兩黨兩國最高領導人的戰略引領下，中越關係保持良好發展勢頭。兩國充分利用中越政府級邊界談判代表團機制，密切溝通、積極工作，確保中越邊海形勢總體穩定可控，為鞏固和深化中越全面戰略合作夥伴關係作出了貢獻。

雙方高度評價兩國在口岸開放升格和基礎設施互聯互通方面取得的進展，同意加快口岸開放升格，繼續落實《關於合作保護和開發德天（板約）瀑布旅遊資源的協定》和《北崙河口自由航行區航行協定》，努力將中越陸地邊界打造成為永久和平、世代友好、繁榮發展的邊界。

雙方充分肯定近年來兩國為維護海上局勢穩定所做的共同努力，積極評價中越涉海合作成果，重申要繼續按照兩國領導人達成的重要共識和《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》精神，繼續加強對話協商，妥善管控分歧，深化海上務實合作，助力雙邊關係發展。

中方表示，中方高度重視發展對越關係，願按照兩國領導人重要共識，推動兩國關係向更高水平邁進。越方表示，願同中方加強全方位合作，推動兩國關係不斷邁上新台階。

訪問期間，越南外交部長裴青山會見了孫衛東副部長一行。