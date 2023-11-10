習拜會下周三登場　習近平將赴美舉行中美元首會晤　出席APEC

中國外交部發言人華春瑩11月10日宣布：應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平11月14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。



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這消息發布不久之前，路透社10日引述一名美國高級官員稱，美國總統拜登與習近平11月15日在三藩市灣區會面。

拜登將利用會議與習近平進行溝通、避免意外，以及向其解釋美國政策。

他將在會面上討論烏克蘭、以色列、人權、台灣選舉、南海、朝鮮，以及中國與美國「公平」經濟關係。

中美關係：圖為2022年11月14日下午，中國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登會晤。（新華社）

這名華府高官又稱，拜登計劃採取必要措施恢復與中國的軍事通訊，並將果斷向習近平提出問題。

在其他國際事務方面，美國官員稱，拜登將在與習近平的會談中表達對菲律賓的持續承諾，以及將對強調希望中國告訴伊朗，不要讓中東危機升級。

美國官員稱，拜登可能會向習近平提出中國的「影響選舉行動」、芬太尼、人工智能以及美國在華被拘留者的問題。

美中將就氣候、健康、經濟穩定以及禁毒方面可能進行共同努力討論。