三藩市中美首腦會晤不夠　拜登欲尋通往北京之路

應美國財政部部長耶倫邀請，中共政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰，11月8日至12日訪問美國。外界普遍預期，繼中國外長王毅訪美之後，何立峰訪美，應是為11月中美元首在三藩市會晤鋪平道路，主要是為敲定三藩市會晤的最後細節。亞太經濟合作組織（APEC）峰會將於11月11日至17日舉行，但截至目前，中國官方數次回應首腦會晤相關，均未鬆嘴。



美國這幾年來的行為搞砸了峇里島會晤的「成果」，需要新的會晤來彌補「損失與過錯」。三藩市APEC領導人峰會就是一個難得的契機。近來的一切外交行動都是圍繞此展開。不僅一再強調無意與中國「脫鉤」，也反復強調增強溝通以負責任的管理中美關係的重要性。

北京早就提出必須遵守「相互尊重、平等相待、合作共贏」三原則。其實峇里島「會晤共識」沒落實，就進行新的會晤，顯然不是那麼合適。正因為如此，才有了王毅外長的「只有重回峇里島才能面向三藩市」一說。事實上，可以說，美國太經常說一套做一套，實現三藩市會晤，能解決什麼實際問題，相信北京也沒有寄以厚望。只能說，如果能夠實現三藩市會晤，也算是拜登這大半年來沒有白忙活。

美國財長耶倫(右)一連兩天在三藩市，與到訪的國務院副總理何立峰(左)舉行會談，以緩和中美關係緊張對經濟的影響。(Reuters)

當然，如果實現三藩市會晤，這不是中美近一段時期外交博弈的終點。要注意到的是，不論是峇里島還是三藩市，也不論會晤的氣氛和結果如何，可以說都是「非正式」的。中美關係是世界上最重要的雙邊關係，然而，在拜登上台3年的時間裡還沒有實現正式的互訪，可以說，這是非常的不正常。正因為不正常，所以這應當算是拜登政府外交上的重大失敗或無能。所以，這才是拜登政府最想實現的。

也就是說，三藩市是通往北京的「加油站」。當然，由於中美一直「不同軌」，是否能換軌後實現北京與華盛頓之間無障礙的「互聯互通」，關鍵還在看拜登政府怎麼做。拜登也是著急的。

首先，一年後美國總統大選的政治需要。拜登當總統這三年來，最被記住的就是拱火烏克蘭戰爭，然後就是當下的一味偏袒以色列。雖然通過烏克蘭戰爭把歐洲綁上戰車，但顯然美歐還是有嚴重的分歧的。美歐之間的貿易爭端並沒有結束，甚至因為美國的加息和通漲削減法案而加劇。跨北大西洋投資與貿易協定磋商談判也沒有實質性的進展。這表明了雙方受損的關係並沒有得到修復。別是在歐盟一直堅持戰略自主，並公開反對選邊站隊和與中國脫鉤搞陣營對抗的情況之下。使得拜登的印太戰略無法推動，新的反華或霸權聯盟也無法建立。這直接表明了其外交上的無能和失敗。在這種情況之下，與中國競爭也好衝突也罷，即沒勝算也不划算。任由中美關係自由落體式下墜，自然不是美國的選項。

假如中美貿易回暖，自然對美國經濟有利，也就能為拜登加分。(Reuters)

更重要的是，不管是烏克蘭戰爭還是推動世界經濟復蘇以及合作應對氣候危機等問題上，發展中國家在拒絕了美國的「合作」要求之後，轉向加強與中國的合作。此外，中東和平進程的推動，以及正在進行的以巴戰爭，意味着拜登的中東戰略重構計畫徹底失敗……推動全球發展和治理體系改革，建立多極世界格局，以及推動合作解決重大國際問題的呼聲高漲。「全球南方」熱也已經不受控於美國。

在這種情況之下，如果中美惡鬥加劇，美國的境況將更艱難。反過來，如果穩定了中美關係，如果中美貿易有所回暖，自然對美國經濟有利，自然也就能夠為拜登加分。因此，這一次總統大選，中國牌應當是決定成敗的關鍵。然而，穩定中美關係只是面向了三藩市還不夠，只有使北京與華盛頓實現「互聯互通」才能加分。

其次，到處點火的美國，正在玩火自焚。烏克蘭戰場本就有點力不從心了，現在又要加上以巴戰爭。儘管拜登強調有能力同時應對兩場戰爭，可事實如何大家都很清楚。所以，於拜登政府而言，此時必須快速穩定中美關係。至少不能讓中美關係成為自由落體。

此外，美國的對華高科技封殺遇上了中國高科技的爆發期，既打亂了拜登的計畫也嚴重的打擊了美國的信心。科技戰是貿易戰的最高形式，科技戰不利貿易戰自然也就難以為繼了。因此，必須調整對中國的經貿打壓遏制政策。也就是所謂的中美貿易再平衡。這就必須坐下來認真與中國磋商談判了。

金磚熱、全球南方熱，掀起了世界發展和治理體系的改革浪潮。發展中國家正在通過「一帶一路」加強合作的同時，更想借此推動世界變革。這就意味着要嚴重削弱美國霸權。美國在推動去中國風險，而世界卻掀起了去美國風險的浪潮。金融經濟發展的去美元化，地緣政治的去美國化。亞非拉正在進入戰略自主新時代。而這一切都與中國有關。

明年美國大選，中國牌或決定成敗的關鍵？(Reuters)

其四，沒有中國的合作，美國在應對國際公共危機和地區熱點、局部衝突問題上將陷入更大的困境之中。而這又事關美國的切身利益。這些美國如今都必須坐下來認真與中國磋商談判了。

但是，中國歡迎和平談判解決一切爭端，但如何談那就是另外一回事了。平等相待、相互尊重，一句話，尊重中國的利益這是前提。

要合作，至少是要在聯合國既有的法律與框架下合作，而不是以美國的方式合作。要想使磋商真正的做到富有建設性，要想建立穩定的中美關係，或者說要想避免中美走向衝突對抗，美國就必須改變或停止現行的對中國打壓遏制政策，否則依然還是會出現對撞的局面。

因此，三藩市會晤，最終要解決的是美國「換軌道」問題，作為起點，促北京華盛頓正式互訪，才能真正使雙方的關係穩定下來，或者避免走向對抗。這才有利於在北京與華盛頓之間建立起有效的聯繫。