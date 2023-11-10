習拜會談什麼？美國開出「議程清單」　4大議題「更有看頭」

北京公布中國國家主席習近平11月14日至17日赴美舉行中美峰會，同時應邀出席亞太經合組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）第三十次領導人非正式會議。



這消息發布不久之前，路透社10日引述一名美國高級官員稱，美國總統拜登（Joe Biden）與習近平15日在三藩市灣區會面。

一名美國政府高官說，拜登將在會晤上重申美國支持朝鮮半島無核化的立場。

韓聯社引述這名美國官員10日在電話吹風會上說，美方將再次表明已做好「對朝外交」的準備，將採取措施遏制挑釁，以實現朝鮮半島完全無核化。

官員補充說，美國注意到朝俄關係近期快速發展，以及華府認為朝鮮直接向俄羅斯提供武器裝備等事情，美國擬針對朝鮮類似挑釁行為，向中國提出擔憂。

他稱中美領袖應主要就觸及兩國利益相關的地區紛爭交換意見。

這名美國官員預計兩國領導人或就俄烏戰爭、以巴衝突、氣候變化、毒品走私等問題磋商，也期待兩人就雙邊關係、深化開放溝通渠道、負責任管控戰略競爭，以及多個國際和地區問題交換意見。

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路透社10日引述一名美國高級官員稱，拜登將利用會議與習近平進行溝通、避免意外，以及向其解釋美國政策。

他將在會面上討論烏克蘭、以色列、人權、台選舉、南海、朝鮮，以及中美「公平」經濟關係。

中美如何通過這次會面，協助化解以巴危機，也是國際社會的焦點。圖為2023年11月8日，加沙城仍有大批流離失所的巴勒斯坦人在聖城醫院（Al Shifa hospital）避難。（Reuters）

這名華府高官又稱，拜登計劃採取必要措施恢復與中國的軍事通訊，並將果斷向習近平提出問題。

在其他國際事務方面，美國官員稱，拜登將在與習近平的會談中表達對菲律賓的持續承諾，以及將對強調希望中國告訴伊朗，不要讓中東危機升級。

美國官員稱，拜登可能會向習近平提出中國的「影響選舉行動」、芬太尼、人工智能以及美國在華被拘留者的問題。

美中將就氣候、健康、經濟穩定以及禁毒方面可能進行共同努力討論。

中美關係：圖為2022年11月14日，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）出席G20（二十國集團）峇里峰會時進行場邊會晤。（Reuters）

美國雖然開出「議程清單」，同時也致力管理外界對「習拜會」成果的期待。跟2022年的二十國集團（G20）峇里島場邊會晤一樣，華府對APEC場邊拜習會，也不預期兩國關係因此有大幅改善，但希望能夠對兩國分歧與競爭進行控管，以及穩住關係。

對中國來說，台灣是重點議題。習近平料希望拜登重申美國不支持台獨。拜登則有可能會就過去大半年在華營運美國公司面對的調查表達意見，就美企擔憂表達關切。

從現階段情勢看來，中美如能重啟軍事溝通以及在打擊芬太尼方面取得進展，已算是不錯。