中美元首會晤　專家：兩國關係有望止跌回穩

撰文：歐敬洛
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中美元首會晤將在11月14日舉行的亞太經合組織峰會（APEC）上舉行，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯接受澎湃新聞訪問，稱會晤有助雙邊關係止跌回穩。

吳心伯認為，中美之間正在重建和恢復對話機制，是自特朗普（Donald Trump）執政後期以來尚未出現過的現象。「一段時間以來，這些工作組和對話機制密集地展開活動，也是在為中美元首會晤營造氣氛，創造良好的條件，希望能夠談出成果。」

自5月中美關係不同層級出現積極動向，恢復高層對話及訪問。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國財長耶倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等人訪華，以及中共中央政治局委員、外交部長王毅回訪美國的 「你來我往」互動後，中美在經貿領域成立了3個工作組作為高級別交流和溝通機制。

圖為7月9日，中美外長在印尼會面，可被視為中美關係破冰的一環。（Reuters）

經濟方面，中美在9月22日宣佈，根據國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長耶倫達成的共識，雙方商定成立經濟工作組和金融工作組。工作組的成立標誌着自2018年特朗普政府放棄中美有組織的接觸以來，國首次恢復定期經濟對話。

至於外交方面，11月3日至6日，中國外交部與美國國務院先後舉行司級海洋事務磋商、中美外交政策磋商以及軍控和防核擴散磋商。這三次磋商是王毅10月26日至27日在華盛頓與布林肯舉行會談後敲定的。中美上一次外交政策磋商是在2016年，而上一次核軍控會議要追溯至奧巴馬（Barack Obama）政府時期。

儘管部份對話機制正在恢復，但仍有一些較為突出的機制還尚未恢復或仍在討論之中，包括中美兩軍、執法部門、人文交流等磋商。且以上一系列的互訪，只能說是為兩國元首會晤營造積極氛圍，尚不能稱為近幾個月中美互動的成果。

吳心伯表示，真正的成果是這些對話機制建立起來以後，中美雙方能夠解決一些具體的問題。解決中方的關切就是在為元首會晤「創造條件」，而相關工作大多在兩國元首會晤前完成。

目前，中美雙方已初步介紹了有關此次兩國元首會晤的安排。據中國外交部信息顯示，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。美國白宮網站則提到，兩國領導人將討論「持開放溝通渠道持續的重要性保」，「負責任地管控競爭保，並在雙方利益一致的領域進行合作。

圖為7月8日，美國財長耶倫訪華與國務院副總理何立峰會面。（Reuters）

吳心伯分析稱，台灣問題是中方關注的重點，尤其是美國能否將承諾落實到具體的政策和行動上。同時，吳心伯還認為，更多實質性成果預計出現在經貿領域，何立峰近日訪美也是推進中方在該領域的關切。

至於美國對華經濟泛化「國家安全」、對華半導體出口管制等，美國會否採取行動仍存變數，或需等到元首會晤前的最後時刻才能敲定。吳心伯表示，在對華加徵關税方面，拜登政府內部存在分歧，耶倫有部份表態較為積極，而拜登則更多從國內政治上考慮，擔心削減關税會影響其在2024年總統大選中爭取工會選票，他認為將一些中國企業從制裁清單中剔除顯得更具可行性，且此前有先例。

吳心伯又指出，目前美國對華政策辯論較開放，中美下一步走向是緩和還是改善有兩個指標：元首會晤能否產生實質性成果、會晤後的雙邊關係走勢如何。「到目前為止，中美關係出現的一些鬆動是緩和多於改善。」但長遠來看，中美元首會晤後的兩國關係仍存在較大的不確定性，想要維持住雙邊關係的穩定狀態，仍需中美雙方的共同努力。

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