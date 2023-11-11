何立峰與耶倫結束兩日會談　中美發表聲明不尋求兩國經濟脫鈎

國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰11月8日至12日應邀訪美，其間與美國財長耶倫（Janet Yellen）舉行數次會談。何立峰結束行程，中美雙方後發表聲明。



美國財政部會後發表聲明，指兩人就雙邊經濟關係，以及一系列廣泛議題，進行坦誠，包括合作和分歧領域，進行坦誠、直接和建設性的討論，雙方同意保持密切聯繫，耶倫期待在2024年訪華。

耶倫在記者會重申，美方無意與中國脫鈎，美方會運用經濟工具保護國家安全利益，但美國亦希望美中之間建立健康穩定的經濟關係，令雙方受益。

新華社則報道，中美雙方致力於落實兩國元首重要共識，為兩國元首三藩市會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。雙方就中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟、應對全球性挑戰和彼此關切等交換意見。會談坦誠、務實、深入，富有建設性。

中方明確表達對美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加徵關税等關切，要求美方切實以行動予以回應。

雙方亦同意加強溝通，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級。雙方強調中美不尋求經濟脫鈎，歡迎發展健康的經濟關係，為兩國企業和工人提供公平競爭環境，增進兩國人民福祉。

▼從年初中美關係因「氣球事件」趨僵到11月中方終於確定習近平訪美，點擊觀看以下圖片回看這段期間發生的大事過：