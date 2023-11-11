以巴停火有望？人質談判有進展　以色列仍為一件事裹足

以色列多個媒體11月10日稱，以方與巴勒斯坦極端組織哈馬斯就交換被扣押人士的談判取得進展，惟尚未達成協議。



《紐約時報》11日引述對談判知情的官員說，以哈如今正就2個人質釋放方案談判。了解談判情況的官員透露，雙方現正就2項人質釋放方案進行談判，一項涉及少數人，而另一項可能涉及被關押在加沙的上百名人質。

報道引述以色列官員以及對會談知情的人士表示，哈馬斯和其他巴勒斯坦組織在加沙扣押約240名人，其中不足半數為平民。一名官員稱，正在談判的更大協議可能包括釋放所有人。

官員稱，作為釋放所有平民的交換條件，哈馬斯要求暫停戰火，提供更多人道主義援助，為醫院提供燃料，並釋放身在以色列監獄內的婦女和兒童。官員補充說，以色列當局對於放人仍不確定。

擬議的方案的其中一個是，哈馬斯釋放10至20名以色列婦孺以及其他國家公民的平民人質、當中包括美國公民，換取短暫停火。如果條件得到滿足，那哈馬斯接下來可能會釋放約100名平民。

以色列國旗：在以巴衝突持續之際，2023年11月10日，耶路撒冷一名男子走在警車旁。（Reuters）

《以色列時報》10日稱，以色列主要新聞網絡同一晚間報道，以色列高級官員對最近幾天對人質交換的可能性變得謹慎樂觀，儘管尚未達成任何協議。

以色列公共廣播公司（IPBC）當天援引一名消息人士的話說，以哈就雙方均釋放扣押人員的談判已取得進展，目前協議尚未達成。

報道說，美國和卡塔爾是談判主要參與者。

以色列第12台和第13台援引未具名的高級官員的話報道稱，任何協議都可能包括釋放數十名俘虜，甚至可能釋放約100俘虜，而以方不太可能同意釋放更少的俘虜。

美媒10日引述熟悉談判情況的美國官員10日稱，談判參與各方正在努力達成協議，協議將包括將持續數天的暫時停火，以換取大量人質獲釋。

《以色列時報》稱，以方目前還存有一些顧慮。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）10日表示，交換被扣押人士談判會耗時較長，應等待以色列軍方發佈的消息。

該報10日稱，自10月7日哈馬斯發動突襲以來，據信有超過240名人質被扣押在加沙。當時數千名哈馬斯哈馬斯分子越境施襲，在邊境附近的和社區和一場場音樂祭中殺害了約1,400人，其中大多數是平民。