以巴衝突｜阿巴斯晤布林肯促停火　內塔尼亞胡稱前提人質獲釋

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月5日再次拒絕停火，重申除非巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）先釋放240多名人質，否則以軍行動只會繼續。



內塔尼亞胡5日在以色列南部拉蒙空軍基地（Ramon air force），會見軍方人員時表示，哈馬斯不歸還人質，以色列就不會停火，直到打敗哈馬斯，強調以色列別無選擇。

2023年11月5日，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。（Reuters）

同日巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在約旦河西岸（West Bank），與突然到訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面約一小時。阿巴斯的發言人魯代奈（Nabil Abu Rudeineh）表示，阿巴斯告訴布林肯，以色列應該立即停火，並允許援助進入加沙。他又譴責以色列在加沙實施種族滅絕，完全不考慮國際法的原則。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）稱，布林肯表示，美國致力於向加沙提供援助並恢復基本服務。布林肯還表示，美國致力於實現巴勒斯坦人建國的合法願望，並將協助重振巴勒斯坦權力機構，以最終能夠管理加沙地帶。

在此前一天，卡塔爾、沙特阿拉伯、埃及、約旦和阿聯酋的外交部長，在約旦與布林肯會唔時也敦促，美國應說服以色列同意停火。但布林肯表示，停火只會讓哈馬斯重新集結，但他正試圖說服以色列同意針對特定地點停火，以便在加沙走廊分發緊急物資。