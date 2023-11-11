全球首例！全眼移植手術　美國逾140醫生用21小時完成

美國紐約一組外科醫生完成全球首例全眼移植手術，為一名病人移植左眼及部份臉部，但目前還不清楚這項醫學突破能否助病人恢復視力。



這項開創性的手術把單一捐獻者的部份臉部，以及包括血管和視神經在內的整隻左眼，移植給阿肯色州一名46歲的電能線路工人詹姆斯（Aaron James）。他在2021年6月在密西西比州工作時，遭到7200伏特電擊，失去左眼、手肘以上的左臂、鼻子、嘴唇、門牙、左臉頰區域和下巴。

美國阿肯色州一名46歲的電能線路工人詹姆斯（Aaron James）表受全眼移植手術。他在2021年6月在密西西比州工作時遭到7200伏特電擊，失去左眼、手肘以上的左臂、鼻子、嘴唇、門牙、左臉頰區域和下巴。圖為他接受術後與妻子親吻。（NYU Langone Health/Handout via REUTERS）

紐約大學朗格健康中心組織的140多名外科醫生團隊於5月27日，為詹姆斯進行了21個小時的手術。領導團隊的臉部移植計劃主任羅德里格斯（Eduardo D. Rodriguez）和他的同事將捐贈者的臉部和整個左眼與詹姆斯連接起來，他們也把來自供體骨髓的成體幹細胞注入視神經，以增強神經再生。

羅德里格斯曾進行過四次臉部移植手術。他指出，即使詹姆斯的視力尚未恢復，移植一個健康的眼球也會帶來許多新的可能性。他補充道，其他研究小組正在開發恢復視力的方法，如通過插入電極將腦部神經網絡與失明的眼睛連接。

美國阿肯色州一名46歲的電能線路工人詹姆斯（Aaron James）表受全眼移植手術。他在2021年6月在密西西比州工作時遭到7200伏特電擊，失去左眼、手肘以上的左臂、鼻子、嘴唇、門牙、左臉頰區域和下巴。圖為有份操刀的醫生羅德里格斯（Eduardo D. Rodriguez）在手術開始進行準備。（NYU Langone Health/Handout via REUTERS）

全眼球移植一直是醫學界夢寐以求的成就，此前，研究人員曾通過手術讓動物恢復了部份視力，但卻從未在活人身上施行過。醫生目前只能為患者移植眼角膜。

視網膜眼科醫師德達尼亞說，移植的左眼血液供應良好，眼壓也正常，且正在產生電波，儘管詹姆斯目前還無法用左眼看世界，但她說：「我們抱持很大希望。」

美國阿肯色州一名46歲的電能線路工人詹姆斯（Aaron James）表受全眼移植手術。他在2021年6月在密西西比州工作時遭到7200伏特電擊，失去左眼、手肘以上的左臂、鼻子、嘴唇、門牙、左臉頰區域和下巴。圖為詹姆斯術後第一次照鏡。（NYU Langone Health/Handout via REUTERS）

本文獲《聯合早報》授權轉載

