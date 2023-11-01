全球第2宗　豬心移殖失敗　病人術後6週亡

美國馬里蘭大學醫學中心（University of Maryland Medical Center，暫譯）10月31日說，美國第二名接受轉基因豬心臟移植的病人已死亡。



新華社報道，58歲的福西特（Lawrence Faucette）於9月20日接受豬心臟移植手術。

馬里蘭大學醫學中心10月31日發聲明說，這名心臟病晚期病人出現心臟衰竭症狀後住院，因患有一些併發症，不適合接受傳統的心臟移植手術。9月20日，醫療團隊對他進行轉基因豬心臟的移植手術。術後第一個月，移植心臟看起來比較健康，但近日出現排斥迹象，病人10月30日死亡。

豬心臟移植手術是一種高度試驗性質的手術。2022年1月，馬里蘭大學醫學中心醫療團隊曾實施全球首宗轉基因豬心臟移植手術，為57歲的男病人戴維．貝內特（David Bennett）移植豬心臟，病人術後存活大約兩個月。

與第一次一樣，這次手術團隊使用的豬心臟由美國聯合治療公司（United Therapeutics Corporation）下屬雷維維科爾公司（Revivicor）提供。團隊從上次移植手術中吸取一些經驗。比如，研究人員找到更好的檢測方法，術前密切篩查供體豬心臟是否出現包括感染病毒在內的病原體的症狀。此外，他們還調整用藥，不僅病人福西特使用傳統抗排斥反應藥物，還引入一種實驗性抗體療法，以進一步抑制他的免疫系統，降低排斥反應風險。

為應對人體器官供應源短缺，醫學研究人員長期致力於研究異種器官移植。豬的器官組織結構、生理功能和大小與人體器官相近，被視為異種器官移植最佳供體動物之一。但是，將豬器官移植到人體仍面臨排斥反應、病毒跨物種傳播風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

