以巴衝突｜水果洗版？西瓜成撐巴勒斯坦標誌　網絡改圖層出不窮

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰事持續，以巴兩方的支持者不停爆發爭拗，甚至是衝突，親巴勒斯坦一方常用西瓜圖案表態的行徑也引來注意，背後不單是巴勒斯坦旗顏色與西瓜有相似之處，還有對以色列打擊展示巴勒斯坦旗的不滿。



西瓜象徵支持巴勒斯坦的原因與顏色有關，巴勒斯坦旗幟由紅色、綠色、黑色與白色組成，與綠色皮、紅色肉、黑色籽的西瓜有類似之處，令這款水果意外成為巴勒斯坦的標誌。

巴勒斯坦人也愛把西瓜放進食物菜式中，除了西瓜沙律，加沙地帶（Gaza Strip）南部也流行一款名叫fatet ajer的菜式，當地民眾把西瓜、茄子、辣椒等烘烤與燉煮，然後放在塗有橄欖油的麵包上進食。

巴人愈來愈常用西瓜代表巴勒斯坦，除了有網民指是為了避過社交網站審查支持巴方的帖文，也在於以色列打擊民眾展示巴勒斯坦旗的行動。事實上，以色列法律未有禁止巴勒斯坦旗，但展示巴勒斯坦旗的民眾不時會得到警察的「關注」，警察認為這行為會「影響和平」。

《以色列時報》1月報道，以色列法律容許展示巴勒斯坦旗，不過警方有很大空間採取行動去維持公共秩序，他們會定期把移走在公共場所的旗幟，又或是從揮舞者中沒收這些旗幟。

以色列極右翼代表人物、國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）1月時更與總檢察長見面，要求警方加強打擊展示巴勒斯坦旗的行為。

6月，一名女子在以色列海法（Haifa）展示巴勒斯坦旗後被捕，警方則主張警員想沒收旗幟時，女子攻擊警員。此事在當地也爆發爭議，公民組織Zazim發起在16部共享小貨車貼上西瓜圖案，並標註「這不是巴勒斯坦旗」字句，抗議政府的行為。

↓組織Zazim在貨車貼上西瓜圖案↓

隨着以巴局勢急劇升溫，網絡世界上對加沙人道危機的討論愈來愈多，與西瓜相關的網絡改圖也變得層出不窮：