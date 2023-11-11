Gal Gadot籌辦放映會播以色列受襲片　場外以巴支持者互毆｜有片

來自以色列的《神奇女俠》（Wonder Woman）女星姬嘉鐸（Gal Gadot）在美國參與籌辦一場放映會，11月8日於洛杉磯播放一部聚焦哈馬斯對以色列攻擊行動的紀錄片，結果場外親以色列與親巴勒斯坦的支持者大打出手，打鬥片段網上廣傳。



放映會11月8日下午在洛杉磯寬容博物館（Museum of Tolerance）舉行，姬嘉鐸本人未有出席，她的丈夫、以色列商人兼電影製作人瓦爾薩諾（Jaron Varsano）現身活動。

約200人出席放映會，但場外更爆發衝突，各有拿着以色列旗幟與巴勒斯坦旗幟的民眾在博物館附近聚集，然後開始有人互毆及追打對方，場面混亂。

天空新聞（Sky News）10日指，警方拘留數人。

這場放映會播放約43分鐘長的紀錄片Bearing Witness（見證，暫譯），內容聚焦巴勒斯坦激進組織哈馬斯10月7日襲擊以色列的行動，包括暴力片段。在放映會舉行前，紀錄片已引起爭議。

自以色列與哈馬斯發生新一輪軍事衝突後，姬嘉鐸多次在社交網站發文批評哈馬斯綁架人質，呼籲國際社會站在以色列一邊，但這些帖文也因此引來批評，認為她欠缺關注巴勒斯坦民眾的傷亡問題。

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