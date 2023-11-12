「蘿蔔刀」爆紅多地掀熱潮　繼兩岸後韓國大邱發警告：促家長提防

新興玩具「蘿蔔刀」熱潮席捲多地中小學，繼中國大陸、台灣後，近期也傳到韓國，但也引發安全疑慮，據韓媒11月10日報道，大邱教育廳10月底發出警告，要求中小學生家長防止學生購買及擁有「蘿蔔刀」。



《韓國先驅報》 （Korea Herald）10日報道，大邱教育廳強調家長有必要保護兒童免受「模仿刺傷他人」的趨勢受到負面影響。

「蘿蔔刀」是造型小巧的玩具塑膠刀，最初在抖音平台上流行，它是塑膠製品，看來沒什麼殺傷力，但許多小孩拿着蘿蔔刀互相戳、刺、捅，引起家長與學界疑慮。

據 《韓國先驅報》，有韓國小六學生稱「我一半同學有蘿蔔刀」，指自己收到一把蘿蔔刀作為生日禮物。

當地網絡論壇有家長對此感憂慮，寫道「我很驚訝發現這玩具很像一把𠝹刀。 當我得知一些高年級學生模仿互相刺傷取樂後，我想把它從我兒子手中奪走。」

「蘿蔔刀」不止在韓國引發注意，台灣教育部10月也發函至各縣市教育局，要求各校謹慎留意此類危險物品，同時加強校園安全宣傳教導。

廣東省教育廳也發出《關於加強有害玩具教育管理的通知》，要求各中小學校、幼兒園要嚴禁此類危險有害玩具進入校園。 《通知》指出，由於該玩具本身具有攻擊性，因此存在一定的安全隱患，又會形成心理暗示，激發孩子暴力傾向，對未成年人安全健康成長產生不良影響。