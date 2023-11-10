床蝨從韓國殺入香港　不吸血能活數月　多國專家防蟲建議一文看懂

繼法國等歐洲國家10月掀起床蝨恐慌之後，韓國也爆發床蝨危機，遊客可能一不小心就帶蟲返港。



床蝨（bedbug）又稱「臭蟲」，成蟲體長約5毫米，呈橢圓形且扁平，有深黃色、紅色或棕色，皮膚被叮咬後會紅腫發癢，且不吸血也能存活數月，一旦入侵便難以消滅。

對此，各國專家也提供高溫、冷凍等殺蟲妙招。

【懶人包】一個圖輯看清英國NHS、美國EPA等建議的防蟲方法（點圖放大閱讀）：

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美國

綜合美國疾病控制預防中心（CDC）與美國環保局（EPA）資訊，床蝨的體長只有1到7毫米，成年床蝨約為蘋果種子大小，身體扁平無翅，身下的腺體會散出帶甜的霉味。

在人類與動物睡覺時吸血為食，夜間最遠可移動超過30米，但不吸血也能存活數月，能夠藏在行李箱、衣物、床褥、傢俱的狹小縫隙中，因此容易藉由人類旅行被傳播至其他地方。

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EPA提出預防或控制床蝨十大方法：

一、先比對網路上的圖片，確認家中的小蟲到底是不是床蝨，或是跳蚤、蜱蟲等其他寄生蟲。

二、不要驚慌！消滅床蝨很困難，但別急着丟掉所有東西，這不僅可能造成不必要的損失，還可能會把床蝨傳播到其他人的家中。

三、別二話不說先噴殺蟲水！在使用化學殺蟲水之前，應該先嘗試其他方法，若真的需要務必請專業人員協助。而且床蝨多年來已經對於某些殺蟲水有抗藥性。

四、清理雜物，減少床蝨藏身之處。如果床褥上發現床蝨，可使用特殊的防蟲床包或隔離套，減少入夜時被叮咬，而且必須包着整整一年不要打開，也要確認材質是否耐用不會破裂。

五、定期清洗並烘乾床單、毛毯、床罩和任何接觸地板的衣服。另外，床蝨與蟲卵也可能藏在洗衣籃中，洗衣時須一併清潔。

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六、自行冷凍殺蟲不是最好方法。雖然冰凍可以殺死床蝨，但溫度必須長時間保持在很低的水平。家用雪櫃的溫度可能不足以殺死床蝨，且有許多因素會影響成功率。

七、高溫可殺死床蝨，但務必小心。使用恆溫器或暖爐提高室內溫度是行不通的，需要尋求專業除蟲的特殊設備與非常高的溫度。

不過，自己在家可嘗試將有床蝨的物品放在黑色塑膠袋內並於高溫陽光下曝曬，當床蝨體溫達到45℃時就會死亡。

八、小心可能不知情的情況下，將床蝨傳染給別人。床蝨很會「搭便車」，丟棄床褥或傢俱前，應該以將其割壞、或以某種方式妥善銷毀，以免被人二次使用。

九、減少床蝨的數量。徹底吸塵可以消滅一些床蝨，包含地毯、地板、軟墊傢俱、床架、床底下、床腳周圍以及房間周圍的所有裂縫和縫隙。

每次使用後更換新的集塵袋，且用過的塑膠袋必須密封，床蝨才不會逃脫。

十、需要時向專業人士尋求協助。自行殺蟲非常困難，這些方法不太可能完全消滅床蝨，建議聘請經驗豐富、負責任的害蟲防治人員可以增加成功率。

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英國

英國國民保健服務（NHS）也提供三大消滅床蝨方法，但強調不一定完全奏效，最建議的方式仍是聯絡害蟲防治服務機構。

一、用熱水（60℃）清洗受蟲害的寢具和衣物，並在高溫環境下滾筒烘乾至少30分鐘

二、將受蟲害的衣服和寢具放入塑膠袋中，然後放入雪櫃中3或4天

三、定期清潔與吸塵，包含乾淨與骯髒的地方都會有床蝨，經常清潔有助於及早發現。

另外NHS也建議，即使感覺搔癢也不要抓撓叮咬處，並保持清潔避免感染，亦可使用冰涼的濕毛巾減緩癢感，或向專業藥劑師尋求溫和的類固醇或抗組織胺藥物。

德國

《德國之聲》報導也提到幾種建議方法，包含到外地旅行時，如果方便，一進房間就把行李放進浴缸裏，因為床蝨無法攀爬光滑的外壁，並檢查床褥下方和床頭板周圍是否有明顯的黑點或蟲子，入住期間務必將髒衣服包起來，不要隨意放在房間地板。

回到家後，最容易能做到的事就是將旅行時攜帶的所有物品放進冰格48小時，或是在60℃的高溫下清洗衣服也可以殺死床蝨，但可能不一定有效，因為有些洗衣機只能在幾分鐘內達到60℃，部分床蝨可能仍會存活下來，需要再進行高溫烘乾殺死最後僅存的床蝨。

最後記得經常檢查床褥，及早預防蟲害。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】