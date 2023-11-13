美國在台協會：反對「外部勢力」干預台灣選舉

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）強調，美國致力於台灣的民主程序及其自由公平選舉，反對任何外來行為者對台灣選舉的干預。



美國之音（VOA）報道，羅森伯格11月11日在華府台灣同鄉會年度感恩節餐會上，就美台關係發表講話時，表達美國反對外部勢力干預台灣選舉的立場，並說美國將與任何台灣人民選出的領導人合作，共同推進彼此間重要的夥伴關係。

羅森伯格也說，美國支持台灣的國際參與，因此美國也期盼歡迎來自台北的代表團參加在三藩市舉行的亞太經濟合作（APEC）組織經濟領導人會議，這個代表團將是APEC的一個重要貢獻者，美國讚賞它對APEC作出的努力。

白宮官員上11月9日在與「拜習會」有關的背景簡報中，就美國將在台灣議題上做出的表態時說，拜登（Joe Biden）將向中國大陸表達美國反對台灣2024年選舉受到外來干預的立場。

台灣駐美代表蕭美琴原定參加這場餐會，但主辦單位說，蕭美琴因身體不適無法前來，由副代表鄭榮俊代表她出席。不過，台灣媒體報道，外界猜測蕭美琴缺席，是否為當民進黨總統參選人賴清德副手，組成「賴蕭配」做準備有關。

本文獲《聯合早報》授權轉載

