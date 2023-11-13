習拜會｜沙利文：拜登決心與華重建兩軍關係　因符合國家安全利益

美國總統拜登（Joe Biden）將於11月15日在亞太經合組織（APEC）峰會期間，在三藩市與中國國家主席習近平會談。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，拜登決心與中國重建軍事關係，因為他認為這符合美國的國家安全利益。



沙利文表示，拜登認為軍隊之間的溝通具必要性，能夠負責任地管理競爭，並確保競爭不會演變成衝突。美方需要這些溝通管道，以免出現錯誤、誤判或溝通不良。

他表示，重建軍事關係可以在從高階領導層面，以至於戰術作戰層面的各層面進行，也可以在「印太地區的水上和空中」進行。他表示，中國方面基本上切斷了這些通訊聯繫，拜登希望重新建立這種聯繫，並視為首要議題。

沙利文也被問到，拜登會否要求中方停止購買伊朗石油。他指出，美方已對伊朗石油銷售實施制裁多年。伊朗的核計劃及其構成的威脅問題、以及伊朗對區域穩定和對區內美軍構成的威脅也將被列入拜登和習近平會晤的議程中。

拜登與習近平預定15日舉行的會面，將是拜登自2021年1月上任以來兩國領導人的第二次面對面會晤。美國高級官員表示，預計雙方議題將涵蓋從以巴戰爭、俄烏戰事、朝鮮俄羅斯的關係、兩岸議題、印太地區關係、人權、芬太尼生產、人工智能等全球議題。