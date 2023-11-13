華郵：烏克蘭軍方高層繞過澤連斯基　炸毀北溪天然氣管道

美國《華盛頓郵報》報道，2022年北溪一號及二號天然氣管道被破壞，可能是由烏軍總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）授意，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）並不知情。



俄羅斯連接至德國的北溪天然氣管道（Nord Stream）2022年9月26日發生爆炸而嚴重受損。經調查仍無法找出涉事人，雖然一度有指是美國破壞，但遭美國否認。

《華盛頓郵報》報導，指現年48歲的切爾温斯基（Roman Chervinsky）是北溪行動的「協調人」，與烏克蘭情報機構關係密切，在這次行動中負責支援一支6人團隊。報道指小隊使用假護照租用一艘帆船抵達目的地，再藉深海潛水裝備在天然氣管上放置炸彈。

圖為2023年8月24日，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）在基輔出席該國獨立日的慶祝活動。

報道指出，切爾温斯基並非行動的策劃者，而是遵循命令行事，而所有軍事行動均由烏軍總司令扎盧日內負責。報道更指行動直接向扎盧日內報告，總統澤連斯基並不知情。事實上，烏軍有多次的秘密襲擊行動均繞過了澤連斯基，包括一次針對俄羅斯飛機，及嘗試誘捕前瓦格納集團成員的行動。

報道又指，在2022年6月荷蘭軍事情報機構MIVD獲得消息，指烏克蘭正計劃襲擊北溪，而美方曾予以反對。美方官員認為行動已經取消，但事實上只是推遲了三個月，並使用了與最初計劃不同的出發地點。計劃的關鍵要素，包括轟炸小組的人數，以及租用的船、潛水裝備和假身份保持不變。