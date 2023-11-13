前首相回鍋任外相　脫歐罪人卡梅倫仕途過山車再度「上坡ing」？

英國前首相卡梅倫（David Cameron）成新任外交大臣。他在2010年至2016年擔任英國首相，在2016年英國脫歐公投結果出爐後辭職。



以下為他的個人資料及職涯大事：

●梅倫生於1966年。他是英王威廉四世（King William IV）直系後裔，他循着英國貴族家庭的就學之路進發，先是著名私立小學伊頓公學（Eton College），最終升讀牛津大學（Oxford University）。

●他大學畢業後，先是加入保守黨政策研究部門任職，又在某商業電台工作7年，之後從政，2001年首度代表保守黨當選國會議員。

●保守黨黨魁夏偉明（Michael Howard）2005年宣布辭職後，卡梅倫角逐黨魁之位，在幾乎無人看好的情況下，憑其出眾口才當選保守黨黨魁。

●他在2010年大選後領導英國自第二次世界大戰以來的第一個聯合政府，也是英國近兩個世紀以來最年輕的領導人。

●卡梅倫當選時，英國剛剛走出金融危機，復蘇還相當脆弱，財政赤字高企，失業率居高不下。在野已13年的保守黨內部有管理國家經濟經驗的人才明顯不足，民眾多質疑他能否勝任。卡梅倫政府此後實施一系列緊縮措施，被指做法脫節。

●英國2013年將同性婚姻合法化，他強烈支持。當時他表示，他支持同性婚姻，因為他是保守黨人。

●卡梅倫下令對利比亞進行軍事干預。在2011年初，英國及其盟國領導國際社會協助推翻利比亞當時的領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）。

●他同意蘇格蘭2014年舉行獨立公投，55%選民決定讓蘇格蘭繼續留在大不列顛及北愛爾蘭聯合王國；贊成票僅45%。

●他2016年決定舉行公投，就英國「留歐」尋求國民支持，惜事與願違，51.9％的英國選民支持該國脫離歐盟，卡梅倫引咎辭職。