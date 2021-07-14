英國前首相卡梅倫當說客捲入違規爭議　政府或收緊限制｜新聞背後

英國前首相卡梅倫（David Cameron）為金融集團格林西爾資本（Greensill Capital）充當說客、試圖向政府取得資金協助公司，因此捲入是否違規的爭議，事件更愈鬧愈大。公職人員標準委員會（CSPL，暫譯）主席埃文斯（Jonathan Evans）6月14日在完成緊急審查後，倡議政府收緊對官員離職後擔任說客的限制。



這宗事件在格林西爾資本3月8日宣告破產後曝光，英國廣播公司（BBC）4月14日報道，有人指格林西爾資本的老闆格林西爾（Lex Greensill）與卡梅倫私交甚好，並於2018年起聘用卡梅倫為顧問，由於卡梅倫的前首相身份，令事件備受關注。

英媒7月12日更引述知情人士稱，卡梅倫這份工作讓他1年賺取逾百萬美元薪金。

卡梅倫：圖為5月13日，英國前首相卡梅倫離開他位於倫敦的寓所。（Reuters）

卡梅倫涉違規

卡梅倫為格林西爾資本做了什麼？根據BBC在4月14日的報道，卡梅倫充當說客、向現任政府財相和其他政府部長發送手機短訊，要求他們支持格林西爾資本參加政府的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情借貸計劃、以獲得政府提供的企業貸款。

報道提及，有證據顯示，卡梅倫組織「私人酒會」，要求政府官員與格林西爾見面。另有記錄顯示，官員被卡梅倫遊說後，向政府部門提出需要考慮格林西爾資本的申請。

卡梅倫或沒違規

根據現行規則，政府部長和高級公務員在離職後的2年內，不准擔任說客來遊說政府。BBC稱，負責監督政府行為的部門3月調查後認為，卡梅倫加入格林西爾資本時已離任公職3年，因此沒違反官員行為凖則。而且他的說客工作也沒成功令格林西爾資本加入新冠肺炎疫情借貸計劃。

格林西爾：圖為3月23日，德國不來梅的格林西爾銀行總部入口。（Getty）

卡梅倫回應

卡梅倫4月11日發聲明指自己為格林西爾資本擔任說客完全是「秉公辦事」、沒違反任何政府遊說行為準則。惟他承認自己需要汲取教訓、必須透過最正式的渠道來推薦企業。

政府或收緊限制

埃文斯6月14日在CSPL的緊急審查報告中提倡，禁止政府部長在離職後的最多5年內為企業擔任說客。若他們違反規則，或會面臨刑罰。