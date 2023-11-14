APEC財長會議｜耶倫開場發言　強調成員協調合作重要性

亞太經合組織（APEC）財長會議在美國三藩市舉行。美國財長耶倫（Janet Yellen）11月13日在開場發言稱，亞太地區是環球經濟的中心，APEC成員均為世上發展最迅速、最多元化的經濟體，採取的行動在應對全球挑戰至關重要。 她指出，21個經濟體尋求實現「開放、充滿活力、具韌性、和平的亞太區」的共同願景時，協調和合作十分重要，而金融和財政政策將是最有效力的工具。代表香港出席會議的財政司司長陳茂波，在會上坐在中國財政部長藍佛安旁邊。



耶倫在準備好的演講中呼籲，環太平洋地區各國財長在提高其國家經濟生產能力的同時，應努力為向低碳能源轉型提供資金，並為窮人提供更多機會。

她指出，APEC需要透過增加勞動力供應、創新和基礎設施投資，同時採取可持續並減少不平等的方式，進一步改善長期的經濟前景。另外，亦需要走上一條可持續成長的道路，共同保護地球，同時為經濟提供成長所需的清潔能源，以及需要利用新興技術推動創新，同時維護安全的金融市場。

根據耶倫表示，財長會議將討論環球和地區經濟及金融概況，探討現代供給面經濟學、可持續金融，以及數碼資產等方面的議題，並將跟進氣候相關的金融政策等。

另外，美國財政部表示，耶倫當天與出席會議的中國財政部長藍佛安舉行介紹會議。耶倫談及她稍早前與中國副總理何立峰的會面，並表達了與中國持續透過經濟和金融工作小組等，維持靈活溝通管道的重要性。