不是APEC間隙會晤，而是習近平專程赴美進行元首會晤

中國外交部近日宣佈中國國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議。白宮當地時間11月9日也證實美國總統拜登（Joe Biden）將於11月15日在三藩市灣區會見中國國家主席習近平。

從中美的官宣看，習近平此次赴美同拜登舉行元首會晤，不是雙方參加APEC峰會間隙的會見，而是中美領導人在三藩市的專門會晤。類似於以往中國領導人在美國政府換屆或者是中國政府換屆後赴美同美國領導人進行的會晤。

2013年5月中國外交部官宣習近平當時赴美舉行元首會晤，習近平先訪問其他國家然後赴美。（中國外交部官方網站截圖）

2013年習近平上任第一年曾赴美國同時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）進行安納伯格莊園會晤。2017年共和黨政府上台後，習近平曾赴美同時任美國總統特朗普（Donald Trump）舉行佛州海湖莊園會晤。此次習近平赴三藩市同拜登舉行會晤，是習近平六年來首次赴美同美國領導人會晤。

2022年11月中國外交部公布習近平的出訪行程，同拜登的會晤是會議間隙的會晤。（中國外交部官方網站截圖）

2013年和2017年中國官宣的習近平赴美同美國總統會晤安排，是習近平訪問其他國家後赴美。和以往為了打消專程赴美舉行元首會晤的意味會先訪問其他國家不同，此次首先點名習近平赴美舉行元首會晤，然後同時出席APEC，這是不同尋常的。既有可能是中美會晤安排在了峰會之前，也有可能習近平此次赴美的首要任務就是元首會晤。

2013年習近平赴美舉行中美元首會晤，同奧巴馬達成了構建新型大國關係的共識，2017年習近平赴美舉行中美元首會晤，同特朗普達成了構建多箇中美溝通機制的重大共識。此次習近平赴美會晤拜登，在中國的規劃中，應該是有重磅意義的。結合習近平赴美被官宣之前中美進行了多輪官員互訪和交涉看，中美應該已有共識成果。