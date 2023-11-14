尼泊爾宣布禁用TikTok　稱破壞社會和諧

尼泊爾表示將禁用TikTok，理由是該應用程式對該國的社會和諧產生了負面影響。



法媒報道，尼泊爾通訊和訊息技術部長夏爾馬（Rekha Sharma）星期一（11月13日）表示：「禁令決定於今天發布，有關當局目前正在解決技術問題。」部門將在這方面採取必要的措施。

夏爾馬表示，做出這一決定是因為TikTok一直被用來分享「擾亂社會和諧、破壞家庭結構和社會關係」的內容。她沒有具體說明是什麼內容觸發了禁令。

這決定公布數小時後，有關該禁令的影片在TikTok上被觀看了數千次。

（編按：尼泊爾《加德滿都郵報》指出，尼泊爾政府稱，「社會的大多數人批評TikTok「鼓勵煽動仇恨」的行為。最近4年來在這個App上已有1,647宗網絡犯罪。上週尼泊爾警方網絡部門、尼泊爾內政部與TikTok代表在進行磋商時討論禁止這個App的問題。)

執政聯盟之一的尼泊爾大會黨領導人塔帕表示，政府的意圖似乎是「扼殺言論自由」。

他在X上發帖說：「監管對於阻止那些濫用社交媒體的人來說是必要的，但以監管的名義關閉社交媒體是完全錯誤的。」

幾天前，尼泊爾推出了一項指令，要求在該國運營的社交媒體平台設立辦事處。

多個國家因社交媒體對兒童有潛在影響，都試圖加強對社交媒體的控制。因涉嫌違反數據規則及其對年輕人的潛在有害影響，TikTok在許多國家面臨限制。

根據營銷機構We Are Social的數據，TikTok是全球第六大使用率最高的社交平台，在年輕人中格外受歡迎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

