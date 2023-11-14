美國商務部：雷蒙多和王文濤將於APEC期間會面

亞太經濟合作組織（APEC）會議在美國三藩市舉行期間，除美國總統拜登（Joe Biden）將於11月15日與中國國家主席習近平會面，兩國商務部長也將會晤。美國商務部發言人11月13日證實，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和中國商務部部長王文濤已計劃會面，但未能提供細節和時間。這將是兩人在不到6個月內，第3次會面。



路透社報道，雷蒙多正參加APEC部長級會議。她在12日播出的美國有線電視新聞網（CNN）採訪中，也提到與王文濤的會面。 她表示，現在是美中關係「降溫」的時候。 她強調，她不會在會面進行粉飾，假裝兩國不是處於巨大競爭，但要直接、誠實且負責任地管理這種關係。

美國商務部公布消息時，美國財政部耶倫（Janet Yellen）當天與出席會議的中國財政部長藍佛安舉行介紹會議。耶倫談及她稍早前與中國副總理何立峰的會面，並表達了與中國持續透過經濟和金融工作小組等，維持靈活溝通管道的重要性。

有分析認為，雷蒙多與中方涉及的議題，可能比耶倫更多困難，因為商務部負責監管的出口管制，包括具爭議的先進半導體和晶片製造設備，以及其他可能具有軍事應用的敏感技術。她已表明，這些問題沒有任何談判空間。