外媒指習近平拜登同意局部重啟軍事溝通　芬太尼波音也成會面焦點

中國國家主席習近平11月15日與美國總統拜登（Joe Biden）會面，在此前夕，日媒14日報道稱中美同意局部重啟軍事溝通渠道。另外美媒14日指，中美會公布一項協議，打擊鴉片類毒品芬太尼（Fentanly）。中國會否同意購買波音737 MAX也受到美媒關注。



共同網14日引述一名消息人士稱，預料習近平和拜登會在會面期間同意局部重啟軍事溝通渠道。

彭博社14日引述知情人士指，他們會宣布一項協議，北京會打擊芬太尼的生產和出口，這可能會為拜登帶來「重大勝利」。

美媒彭博社（Bloomberg）12日也引述知情人士報道，中國正考慮恢復購買波音的737 MAX客機，但報道也指出，但預料中方不會正式宣布下訂，未知會以諒解備忘錄還是意向書的形式進行，雙方正討論潛在協議條款，或在會晤前出現變化。

中國外交部發言人毛寧13日主持例行記者會時，有記者稱有報道指，在習拜會期間，中國可能會同意承諾購買美國飛機製造商波音公司（Boeing）737MAX飛機，這意味着兩國關係迎來「破冰」，這也是波音盼望已久的交易。記者要求中方評論。

毛寧回應指：「這個問題建議你向中方主管部門了解。」