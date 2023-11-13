北京就多個議題回應美方：無懼競爭　惟反對以競爭定義中美關係

中國國家主席習近平11月14日至17日將赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。中國外交部發言人毛寧13日下午在例行記者會上稱，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。



中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和處理中美關係。大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方不懼怕競爭，但反對以競爭定義中美關係。

針對美國白宮國安會官員11月10日對外稱美方將在中美元首會晤中就雙邊議題及熱點問題向中方表達關切，毛寧回應說，美方應當切實尊重中方的合理關切和正當的發展權利，而不是只強調自身關切，損害中方利益。企圖按照自己的意願和模式塑造別國，從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞。中國不尋求改變美國，美國也不應當尋求塑造或改變中國。希望美方將不尋求「新冷戰」，「無意同中國發生衝突」等承諾落到實處，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

在這張攝於2023年7月5日的設計圖片，可見迷你的工人模型放置在中國國旗以及帶有半導體晶片的印刷電路板之間。（Reuters）

關於美方官員稱「美方不支持『台獨』，希望保持現狀，反對中國在台海日益頻繁的軍事行動」的言論，毛寧回應說，台海的現狀是兩岸同屬一個中國，真正改變現狀的是台灣民進黨和支持縱容其謀求「台獨」的外部勢力。台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。美國歷屆政府在台灣問題上都有明確承諾，峇里島會晤時，美方明確表態，美國政府不支持「台灣獨立」。美方應當切實恪守堅持一個中國，以實際行動反對「台獨」。

關於美方官員稱「美方還將在南海問題上強調對菲律賓的安全承諾」，毛寧表示，中方已經多次清晰表明了南海問題的實質以及中方的原則立場。「不是中國的領土，多一寸我們都不要，中國的領土我們一寸也不會放棄。」中方致力於同有關國家通過談判磋商解決有關爭議，同時中方捍衛國家主權和領土完整的意志決心堅定不移。美方應當停止製造藉口、介入中國同有關國家的領土和海洋權益爭議，更不得借有關問題遏制圍堵中國。

中菲船隻南海仁愛礁碰撞：圖為10月22日，中國海警船在南海有爭議水域攔截一菲律賓船隻。（Reuters）

關於美方稱「希望中國向伊朗表明，伊方不應推動當前中東衝突升級或蔓延「一事，毛寧回應說，當前世界高度關注巴以衝突，中方始終站在公平正義一邊同有關各方保持密切溝通，致力於局勢降溫，保護平民。希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰發揮建設性作用。