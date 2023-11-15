習近平主持APEC晚宴會見商界領袖　馬斯克等人獲邀出席

中國國家主席習近平抵埗美國，準備與總統拜登（Joe Biden）舉行會晤及出席亞太經合組織峰會（APEC），期間習近平將主持一場晚宴，美國商界高層們爭相搶奪座位，希望與習近平共進晚餐。



彭博社報道，習近平將在APEC期間主持其中一場晚宴，與商界會面。晚宴預期會有百多人出席，一些美國商界最重要的人物將會現身，包括花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）、埃克森美孚行政總裁伍茲（Darren Woods）、微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）以及Tesla的行政總裁馬斯克（Elon Musk）。

與習近平共席晚宴的門票非常搶手，報道引述消息指出，多間企業的高層都希望搶得門票或加入候補名單。他們希望向習近平表示，願意在中國發展。即使華盛頓試圖在敏感技術領域築起高牆，但他們仍認為中國是一個極其重要的市場。

外界關注習近平會見商界領袖，釋出中美關係解凍的信號。

報道引述知情人士透露，中國政府正考慮在APEC會議期間公布採購波音公司的737 Max客機。預計習近平不會宣布正式訂單，但這對波音來說將是一個重大突破。另外中國亦從美國購買了超過300萬噸大豆，這都是一個友好的姿態。