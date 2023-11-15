地下室或為「軍火庫」　希法醫院成襲擊目標有因？｜新聞背後

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）14日表示，當局掌握的情報證實哈馬斯正利用加沙地區最大的希法醫院（Al Shifa hospital）作為指揮和控制中心，且很可能是為了儲存武器，指責哈馬斯犯下戰爭罪。以色列此前多次以此為由要求醫護人員及平民撤離並襲擊醫院，遭人道主義組織抨擊。



柯比指出，哈馬斯還利用醫院來掩護、支持其軍事行動。他強調，哈馬斯在醫院採取的行動並沒有減輕以色列保護平民的責任，但承認這使以色列根除哈馬斯的工作變得更加複雜。他說：「我們不支持空襲醫院，我們不希望看到在醫院裏發生交火，而無辜的人、無助的人、生病的人只是想獲得他們應得的醫療服務」。

以色列軍方的撤離命令遭到醫護人員的拒絕。有消息指，以軍已包圍了希法醫院，指該醫院位於哈馬斯武裝分子的地下總部之上。以色列否認醫院被圍困，稱其部隊允許醫院內的人員離開。醫院內的醫護人員和官員否認了這一說法，並稱試圖離開醫院的人遭到了槍擊。

加沙衛生部主任Munir Al-Bursh則否認有哈馬斯成員在場戰鬥，並表示現時有650名病人及高達7000名平民仍留在醫院避難。醫護人員表示無論留下或是轉移患者都可能令他們死亡。當局又指，最近幾天已有 40 名病人死亡，其中包括3名保溫箱被打壞的早產兒。

醫院地下是「軍火庫」？

據受以色列國防軍邀請進入醫院地下參觀的美國有線電視新聞網（CNN）報道，記者們在以軍陪同下參觀了加沙Al-Rantisi兒童醫院的地下室，當中有槍支和爆炸物。以軍發言人聲稱地下室的一部分曾是哈馬斯的指揮和控制中心，可能還被用來扣押人質。

以色列國防軍發言人Daniel Hagari指，醫院地下室為武裝組織的軍火庫，而醫院附近的豎井位於一名指揮官的住所和一所學校旁邊，井內有電線通過，是為通過太陽能電池板、給地下通道供電。

以軍認為，哈馬斯在這些地下室窩藏劫持的人質，目前軍方正在對房間內遺留的材料進行檢測，確認是否有被遭劫持的逾200名人質的痕跡。

截至目前，希法醫院的工作人員和哈馬斯都否認醫院地下被用於軍事目的的說法。

負責加沙所有醫院的Mohammed Zarqout日前向CNN表示，Al-Rantisi兒童醫院的地下室曾被用作婦女和兒童的避難所，而不是用來存放哈馬斯的武器和扣押人質，地下室還曾用件藥房和醫院部分行政辦公室的所在地。

加沙不少醫院持續受襲，圖為11 月 14 日，加沙南部一名在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦兒童被緊急送往納賽爾醫院。(Reuters)

加沙醫療設施已遭逾100次襲擊

聯合國人口基金（UNFPA）、聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界衛生組織（WHO）上周日發表聯合聲明，呼籲「國際社會採取緊急行動，結束對加沙醫院的持續襲擊」。聲明指出，加沙城和加沙北部的希法醫院（Al-Shifa Hospital）、Al-Rantissi兒科醫院、聖城醫院（Al-Quds Hospital）以及其他醫院均遭到襲擊，許多人喪生，包括兒童。

雖然根據國際人道法，醫院在戰時受到保護，但如果醫院被認為是軍事活動場所，這種保護可能會受到損害。據世衛組織的資料，加沙的醫療設施現時至少遭到 137次襲擊，造成 521人死亡，686人受傷。