從俄烏戰爭到以巴衝突：美國牽動全球怒火　但輿論霸權潰而不崩

2022年開始，兩場戰爭引發了全球輿論撕裂。

首先是2022年2月24日爆發的俄烏戰爭，衝突沿著俄烏仇怨、北約東擴展開對峙。烏克蘭作為被入侵方、親美陣營的成員，自然動員了全球規模的「反侵略」能量，將衝突歸咎於俄羅斯野心；但俄羅斯作為戰爭發起方，也並非毫無作為，而是緊咬北約東擴、烏東發生「種族滅絕」兩點，希望動員全球南方、反美情緒前來支援。

而從結果來看，雙方的努力各有所獲。烏克蘭成功搶佔了政治正確高地，既獲得西方民意的廣泛聲援，也讓全球南方國家無法公開同意俄羅斯的戰爭主張，包括支持俄羅斯的「特別軍事行動」具有正當性、承認俄羅斯對「公投入俄」的烏克蘭四地擁有主權等；但俄羅斯的動員也不是一無所獲，至少全球南方、乃至西方左翼都有不少民間輿論聲援俄羅斯，譴責美國與北約對戰爭負有責任。

2023年10月12日，在位於紐約的聯合國總部，中國常駐聯合國副代表耿爽在聯合國大會第11屆緊急特別會議表決烏克蘭問題決議草案會議上發言。（新華社）

接著是2023年10月爆發的新一輪以巴衝突。以色列作為被襲擊方，在宣傳上重點強調了哈馬斯對平民的屠殺、對人質的虐待，希望增加自己的報復正當性；而哈馬斯作為主動出擊方，同樣把以色列對加沙的長期封鎖、對巴勒斯坦人的漫長壓迫當作論述基礎，意在昇華行動的道德意義。

而前述輿論博弈與俄烏戰爭相比，明顯更具壓倒性。以美國為首的西方國家雖都支持以色列「有權自衛」，但西方民意普遍同情被以色列報復性轟炸的巴勒斯坦人，德法等國雖以「避免反猶主義抬頭」為由，禁止聲援巴勒斯坦人的街頭示威，卻只是激發更多輿論不滿；非西方國家更是普遍要求以色列立即停火，避免加沙的人道危機進一步惡化，並且聲討明顯偏袒以色列的美國。

簡單來說，俄烏戰爭與以巴衝突的脈絡雖有不同，在輿論鬥爭上卻出現了類似現象：不是衝突直接當事方的美國成了「眾矢之的」，正反雙方雖聚焦事件本身進行辯論，卻也基於親美、反美的地緣意識形態，上演了「信仰」的相互攻訐。

2023年11月13日，以軍發布的畫面顯示，以色列士兵在加沙進行地面攻擊。（Reuters）

戰爭的「飯圈」與「同人誌」

首先是俄烏戰爭，此事本質是俄羅斯對於後冷戰歐洲秩序的挑戰，美國自然首當其衝，成了俄羅斯動員聲討的對象，但烏克蘭的反抗同樣為自己與北約爭取到了不少支。如此發展，讓圍繞這場戰爭的輿論衝突上演了類似「飯圈」的粉絲互踩。

烏克蘭這邊自不待言，作為被入侵方，烏軍再怎麼浴血奮戰，被俄羅斯奪去近20%領土都是不爭事實。但部分支持烏克蘭者卻誇大了烏軍戰力，不僅對「基輔幽靈」等宣傳深信不疑，更誇飾了不對稱作戰的成效、「大反攻」的獲益，且在同情烏克蘭的情緒感染下，選擇性忽略了亞速營（Azov Brigade）等極右組織的往日暴行，將前者稱作戰場英雄，神化了「烏克蘭」作為抵抗方的道德光環與戰場表現。

而俄羅斯這邊也不遑多讓。在烏東發生「種族滅絕」、北約東擴的敘事動員下，不少西方左翼、全球南方輿論出於反美情結，直接表達了對俄羅斯的支持，且毫不隱藏自己對北約、美國乃至烏克蘭的厭惡。部分表態隨後上升為對俄軍的拍手叫好，包括前者在戰場的大開殺戒、在前線的攻城掠地；瓦格納集團也因此收穫不少海外流量支持，被部分輿論視為反美的「正義之師」，以致2023年6月兵變發生後，還有不少全球南方的忠實粉絲「入戲太深」，認為這是瓦格納與普京（Vladimir Putin）在「唱雙簧」，要用「假兵變」來逼出「內鬼」。

簡單來說，俄烏戰爭雖是殘酷事件，但在與親美、反美民意相互共震後，圍繞這場戰爭的批評及維護，已經不必然與現實發展相關，而是更受衝突雙方的名稱與標籤所動員。說得更直接，在「飯圈化」的輿論環境下，一群人眼中的俄羅斯因是「反美前鋒」，所以一切暴行都情有可原，烏克蘭就活該挨打；無獨有偶，另一群人眼中的烏克蘭因是「親美的自由民主前線」，所以就必然神勇、也必定滿是英雄，而為其抵抗提供軍火的美國及北約，那更是正氣凜然、全無私利謀算。但很明顯，不論哪一方的想像，都是一定程度的天真與一廂情願。

俄羅斯國營傳媒俄羅斯-1電視台節目《莫斯科·克里姆林宮·普京》的畫面，顯示總統普京2023年6月24日在克里姆林宮處理「瓦格納事件」時的工作畫面。（Telegram@zarubinreporter）

而以巴衝突雖在輿論上相對一面倒，也就是巴勒斯坦的「飯圈」明顯大於以色列，但正反雙方對於「同人誌」的執念可謂不相上下。所謂「同人誌」本是指由「同好」一起創作的文藝品、出版物，現在則更多是指針對文學、電影或遊戲作品人物的再創作。而今，不同陣營者在講述以巴衝突上，也出現了類似現象，即針對當事方創造了新的敘事情境，內容多來自各陣營的「感同身受」，美國同樣在這之中扮演了重要角色。

以中國大陸為例，網上輿論明顯同情巴勒斯坦，理由當然是以色列的殘酷轟炸與加沙平民的慘絕人寰。只是在廣泛同情下，也有不少網民的一廂情願，例如認為衝突將上升為新的中東區域戰爭，而其結果將是美國勢力被徹底逐出中東；網上更不乏浪漫化哈馬斯的敘事，例如稱前者是合法民主政權、卻被西方抹黑為恐怖組織等。這些敘事雖出乎個人判斷，卻也明顯受「中美博弈」的情境調動。

與此同時，大陸輿論場也有部分聲音同情以色列，這股情緒大多出自對「美國白左思潮」的厭惡。在其看來，「支持恐怖組織哈馬斯」就跟「女拳」、「政治正確」類似，是來自美國的精神污染，必須予以反對。有趣的是，台灣也有不少替以色列辯護的聲音，理由則大多可歸結為：以色列也受到美國支持、「就跟台灣一樣」。

綜上所述，不論俄烏戰爭或以巴衝突，光是美國的角色存在，就足以在輿論場激起千呎浪。

2023年11月12日，以巴衝突持續，加沙竄起濃煙。（Reuters）

看似「雙標」其實只有「一標」

而如果將俄烏戰爭、以巴衝突的輿論人群橫向比較，就會發現「雙標」的無所不在：在俄烏戰爭中，支持俄羅斯的人群有很大一部分在面對以巴衝突時，選擇支持巴勒斯坦；反之亦然，支持烏克蘭的人群也有很大部分選擇聲援以色列。

簡單來說，許多不譴責俄羅斯轟炸烏克蘭平民者，會因以色列轟炸加沙而怒火沖天；但許多譴責俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪者，則不認為以色列需要對加沙民眾手下留情。這樣的「雙標」看似詭異，其實也與前述的「美國因素」有關：因為美國在兩場衝突中明顯支持了烏克蘭、以色列，自然也會牽動親美與反美的輿論走向，導致了不同人群面對戰爭的「前後不一」。

而當對衝突的理解被「親美/反美」的框架所制約，所謂「雙標」其實也就不是「雙標」，而是只有「一標」：對親美人群來說，美國支持的便是自己心之所向；對反美人群來說，但凡美國支持的，便是自己要反對的。而這一現象，反映了後冷戰年代「美利堅治世」的一去不復返，卻也體現美國霸權的「潰而不崩」。

所謂「美利堅治世」（Pax Americana）通常意指1945年以來，美國主導的全球「和平」秩序。當然，這段期間仍是大小衝突不斷，且還有不少是美國自己發動的戰爭，只是與此同時，美國的軟實力也橫掃全球，能通過各種宣傳與話語鞏固所謂「治世」的敘事，並在意識形態陣地上擊潰蘇聯，成為後冷戰年代的軟實力霸主，讓全球多數人口為美國行動歌功頌德，同時服從美國調度的道德與價值判斷。

2023年11月10日，加沙走廊中部一群向南撤退的巴勒斯坦人。（Reuters）

但從俄烏戰爭、以巴衝突的一系列輿論對峙來看，美式軟實力顯然已難一呼百應，不僅無法規訓全球輿論，甚至還培養了「逢美必反」的人群，讓許多人在了解事情全貌前便已決定「反駁」美國，正如過去也有許多人在了解事情全貌前，便已決定要在價值判斷上跟隨美國一樣。而其背後原因，當然不離「東升西降」的大國實力消長，以及多年中東戰爭、阿拉伯之春、顏色革命後，美式「自由民主」話語的逐漸破產。

但即便如此，從美國仍能調動全球輿論這點來看，美國的話語霸權即便衰弱，其影響力依舊是潰而不崩。這也側面反映了一個現況：「東升西降」是趨勢，但「西強東弱」依舊是現實。與過去相比，美國當然大失人心，但目前也沒有任一國家，能在全球範圍內超越美國的軟實力，且即便美國在某些議題不具備絕對軟實力，其硬實力也足以護航既成事實，前一案例便是俄烏戰爭，後一案例則是以巴衝突。

當然，如果「東升西降」持續下去，美國的話語霸權將愈發透支，只是在華盛頓徹底走下談神壇前，美式話語潰而不崩的模糊狀態，或會是未來一段時間的全球輿論博弈常態，俄烏戰爭與以巴衝突如此，直接牽涉中美博弈的台海問題亦然。