習近平晤拜登帶哪些人？美方5國安官員上場　中方多外交部人員

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11月15日率團在加州伍德賽德（Woodside）費羅麗莊園（Filoli Estate）會晤。以下是雙方會見時的名單：



參與習拜會的美方人員包括：

美國總統拜登（Joe Biden）

國務卿布林肯（Antony Blinken）

財政部長耶倫（Janet Yellen）

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）

國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）

白宮經濟顧問布雷納德（Lael Brainard）

總統氣候問題特使克里（John Kerry）

印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）

國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）

國家安全委員會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）

國家安全委員會中國事務副高級主任杜如松（Rush Doshi）

國家安全委員會中國事務主任戴維斯（Pierce Davis）

參與習拜會的中方人員包括：

中國國家主席習近平

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇

中共中央政治局委員、外交部長王毅

中共中央政策研究室主任江金權

國家發展和改革委員會主任鄭柵潔

財政部長藍佛安

商務部長王文濤

外交部副部長馬朝旭

中華人民共和國駐美國大使謝鋒

習近平主席秘書呂錄華

外交部長助理華春瑩

外交部北美大洋洲司司長楊濤

外交部北美大洋洲司副司長鄭立樵