習近平晤拜登　兩人焦點不同：拜登要坦誠交流　習近平要合作共贏

中國國家主席習近平在美國三藩市費羅麗莊園（斐洛里莊園）與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會晤。



拜登及習近平在開場白時，均表示雙方已認識一段時間，拜登稱兩人的會面總是坦誠有用，重視及高度評價與習近平的對話。

習近平則表示，12年前他作為國家副主席與拜登首次會面，兩人的互動讓他記憶猶新，總是能引起他很多思考。

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拜登說明美國對兩國關係的看法，表示必須確保兩國的競爭不會演變成衝突，因此須負責任地管理這種競爭。拜登表示希望中美能坦誠交流，在符合雙方利益上共同合作，包括氣候變化、禁毒及人工智能，全球重大的挑戰需要中美共同努力解決。

習近平則表示，大國競爭解決不了中美兩國和世界面臨的問題，這個地球容得下中美兩國，中美各自的成功是彼此的機遇。習近平表示抱持零和思維會讓世界走向動盪和分裂，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。

習近平指出，相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美共同努力的方向，他堅信兩國關係的美好前景。習近平稱中美可共同推進互利合作，包括經貿、農業等傳統領域，也包括氣候變化、人工智能等新興領域。