習近平晤拜登　白宮發布美國總統演講內容全文

中國國家主席習近平於美國當地時間11月15日在三藩市費羅麗莊園（FiloliEstate，又稱斐洛里莊園）同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩人與各自代表團開始會晤前、拜登在會上發表的講話內容，由白宮在太平洋標準時間上午11時30分發布。

以下是美國白宮發布的新聞稿全文：

拜登總統：總統先生，很高興再次見到你。

在過去的10年或12年裏，我們一起度過很多時間。而且，能夠在美國接待你們是我的榮幸和榮幸，特別是因為這與我們今天的峰會和本週的亞太經合組織領導人會議有關。

看，每年的這個時候——大約一年零一天前，我們在峇里島G20峰會期間會面。從那時起，我們團隊的主要成員就對我們國家和世界都至關重要的問題進行重要討論。

但一如既往，面對面的討論是無可取代的。我一直發現我們的討論直接而坦誠，我對於這種對話一直很欣賞。

主席先生，我們已認識很久了。我們並不總是意見一致，這對任何人來說都不意外，但我們的會面總是坦誠、直接和有用的。我從來沒有懷疑過你說話的坦誠的本質。

我重視我們的談話，因我認為最重要的是你和我能夠清楚地了解彼此，這是領導人與領導之間的了解，沒有誤解或溝通不良。

我們必須確保競爭不會演變成衝突。我們也必須負責任地管理它——那種競爭。

這就是美國想要的，也是我們打算做的。我們也——我也相信這就是世界對我們雙方的期望：坦誠的交流。

我們也對我們的國民、（我們的）工作以及世界有責任去共同努力，而這樣做符合我們的利益。

從氣候變遷到禁毒再到人工智慧，我們面臨的重大全球挑戰，這需要我們共同努力。

因此，我期待着開始這次討論。我歡迎你。

主席先生，請發言。再次歡迎您再來美國。

習主席：（根據傳譯員）總統先生，早安。

來到這裏，我想到我擔任中國國家副主席時您的中國之行。我們開過一個會議。那是12年前的事。我們的互動我現在還記得很清楚，總是能引起我很多思考。

上次我們在峇里島見面。你說那是1年零1天前的事。從那時起發生很多事情。

世界已擺脫新冠病毒大流行的影響，但仍然受到其巨大影響。全球經濟正在復甦，但勢頭依然拖沓。產業鏈供應鏈仍面臨中斷威脅，保護主義抬頭。所有這些都是嚴重的問題。

中美關係是世界上最重要的雙邊關係，應在一個世紀以來前所未見的全球加速變革的大背景下被看待和設想。它應朝造福兩國人民的方向發展，履行對人類進步的責任。

中美50多年來，中美關係從來都不是一帆風順的，總是面臨這樣或那樣的問題。但它卻在曲折中不斷前進。

對中美兩個大國來說，互不理睬是不可能的。（以及）一方想改造另一方是不切實際的，（還有）衝突對抗會為雙方帶來難以承受的後果。

我仍然認為，大國競爭不是當今時代的潮流，解決不中美乃至世界面臨的問題。地球夠大，足以容納兩國取得成功，而一國的成功對另一國來說也是機會。

中美歷史文化、社會制度、發展道路不同，這是客觀事實。但只要彼此尊重、和平共處、合作共贏，就完全有能力超越分歧，找到兩個大國相處的正確之道。

我堅信兩國關係未來可期。

總統先生，你和我，是中美關係的舵手。我們對兩國人民、對世界、對歷史肩負重大責任。我期待着同你就事關中美關係走向的戰略性、全局性問題深入交換意見，達成新的認識。中美關係以及影響世界和平與發展的重大議題。

感謝大家為今天的會議和參加APEC會議所做的周到安排。

謝謝。

拜登總統：好的，謝謝你，主席先生。