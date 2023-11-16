習近平：地球容得下中美　不能不打交道　但想改變對方是不切實際

當地時間11月15日，中國國家主席習近平在美國三藩市費羅麗莊園（斐洛里莊園）同美國總統拜登舉行中美元首會晤。



習近平指出，他和拜登上次會面是在峇里島，已經過去1年了。1年來發生了不少事情。世界走出了新冠疫情大流行，但疫情帶來的巨大影響還在。世界經濟開始復蘇，但動力不足，產業鏈供應鏈受到干擾，保護主義抬頭，這些問題十分突出。作爲世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在世界百年變局加速演進這個大背景下來思考和謀劃，爲兩國人民帶來福祉，爲人類進步展現擔當。

習近平指出，50多年來，中美關係從來不是一帆風順的，總會有這樣那樣的問題，總是在曲折中向前發展。這麼兩個大國，不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。

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他說他還是那個看法，大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美兩國和世界麵臨的問題。這個地球容得下中美兩國，他們各自的成功是彼此的機遇。中美兩國歷史文化、社會製度、發展道路不同，這是客觀現實。但是，隻要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。他堅信，中美關係的前途是光明的。

他稱他和總統先生是中美關係的掌舵者，對人民、對世界、對歷史都擔負著沉甸甸的責任。他期待今天同總統先生就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，事關世界和平和發展的重大問題深入交換意見，達成新的共識。