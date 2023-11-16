以色列軍稱已控制加沙港　要求汗尤尼斯民眾撤離

以色列軍隊聲稱，其部隊已控制加沙港（Port of Gaza），奪得加沙港口的「營運控制權」，這是加沙地帶（Gaza Strip）的一個重要基建設施。



法媒引述以色列軍隊11月16日的聲明說，在過去幾天的聯合行動中，士兵們奪得由巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）控制的加沙港，已檢查港口地區的所有建築物。

與此同時，以色列空軍15日夜間在加沙地帶南部汗尤尼斯（Khan Younis）東區散發傳單，要求人們為自身安全設想撤離到避難所，這暗示以軍即將在該區採取軍事行動。

2023年11月13日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis ）遭以軍炮擊，傷者被送往納賽爾醫院（Nasser hospital）。（Reuters）

路透社報道，大約兩週前，以軍已在該區發過類似的傳單，但這一次，以色列坦克對東部地區進行猛烈炮擊。

汗尤尼斯位於加沙地帶南半部。數萬名來自北方的流離失所者已經在學校和帳篷中尋求庇護，導致食物和水短缺，嚴重擁擠。傳單列出一些社區的名稱，要居民離開。傳單稱，靠近恐怖份子或其設施的人都會面臨生命危險。

2023年11月7日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）有建築物遭轟炸。（Reuters）

加沙地帶230萬人口中的三分之二已因戰爭而流離失所，汗尤尼斯和其他南部城鎮的每一個可用空間都已擠滿人。

聯合國人權事務高級專員圖爾克 （Volker Türk）16日指出，由於生活條件惡劣、生活空間擁擠，傳染病爆發和飢餓問題似乎不可避免。

此前，以色列曾在加沙北部通過散發傳單的方式向平民施加壓力，要他們南遷，數十萬人已因此被迫撤離，許多巴勒斯坦人擔心大規模流離失所可能會成為永久的問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

