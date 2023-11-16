冰島火山或有「世紀爆發」　恐持續數百年　專家：時間終於到了

冰島民眾或將面臨50年來最具破壞性的火山爆發，冰島氣象局（Met Office）稱法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）很有可能爆發。小鎮距離冰島首都雷克雅未克（Reykjavik）約40公里。



與火山接近、位於雷克雅內斯半島的漁業小鎮格林達維克（Grindavik）恐面臨「滅鎮危機」。新華社引述冰島媒體報道，鎮上約3,800人被疏散。

冰島氣象局11月12日說，未來幾天，小鎮很有可能出現岩漿湧出地表。兩週多來，該區一直地震不斷，11日多條道路和其他建築物斷裂。

當局11日稱「最糟糕情況」發生，小鎮西北部地下有15公里長的「岩漿河」侵入，不確定它會在哪噴發，而它距離地表不足1公里。

官員表示，自10日以來，地震活動已減緩，這可能表明岩漿正向地表聚攏。

冰島民眾或將面臨50年來最具破壞性的火山爆發，位於冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）的漁業小鎮格林達維克（Grindavik）恐將面臨「滅鎮危機」。圖為2023年11月15日，一名身在小鎮的警員站在路上一條大裂縫旁邊。（Reuters）

彭博社13日引述冰島大學地球物理學教授Magnús Tumi Guðmundsson於13日稱「最有可能的情況是導致火山噴發，」他說：「可能的噴發地點非常靠近格林達維克，」他稱這可能會造成相當大的財產損失。

科學新聞網站Live Science14日引述冰島大學北歐火山中心研究員馬歇爾（Edward W. Marshall）向它發出的電郵說，冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）很可能會有持續數百年的爆發。

他說：「時間終於到了，我們可為雷克雅內斯火山再噴發數百年做好準備。」

冰島民眾或將面臨50年來最具破壞性的火山爆發，位於冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）的漁業小鎮格林達維克（Grindavik）恐將面臨「滅鎮危機」。圖為2023年11月15日，小鎮路上裂縫處處，畫面觸目驚心。（Reuters）

冰島民防和應急管理部門11日說，當局讓格林達維克鎮居民緊急疏散，疏散工作於當天凌晨完成。它們同時宣布此地區進入緊急狀態。

冰島西南部的雷克雅內斯半島地震活動10日下午以來顯著增加，格林達維克鎮當晚收到緊急疏散指令。

雷克雅內斯半島地區的部份旅遊服務和活動已經受到限制。而由於附近地質活動漸趨頻繁，冰島知名景點藍湖Blue Lagoon因此關閉。

+ 1

這一區地質活動已處於休眠狀態接近800年，至2020年初強烈的地震活動在半島出現。岩漿2021年湧出地表，之後僅在2022年8月和7月再次出現過這種情況。迄今火山噴發都發生在偏遠地區，程度相對較小，對人或基礎設施構成的風險很小。

儘管冰島民眾對火山爆發見怪不怪，但他們自1973年以來還沒有經歷過如此大規模的威脅居民區的噴發事件，當年Westman群島一個約有5,000人的城鎮有一部份被掩埋在熔岩下。

冰島擁有大約30個火山系和600多個溫泉，是地球上地質活動最活躍的地方之一。