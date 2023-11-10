日本硫磺島火山爆發　見證全球最新島嶼形成一刻｜有片

日本小笠原群島硫磺島外海自10月21日以來觀測到頻繁的火山活動。



而後在10月30日一次火山噴發中，大量的石塊、岩石從海底火山口噴出，沉積後形成陸地，一座新島嶼隨就此誕生。

而日本海上自衛隊更透過照片記錄下該島嶼從海中冒出的過程（點圖放大瀏覽）：

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該座新島嶼距離日本本島約1200公里，離硫磺島僅1公里。

根據日本海上自衛隊於11月1日拍攝的照片顯示，這個新生成的島嶼伴隨濃濃的黑煙竄起。隨著濃煙擴散，島嶼的面積也逐漸擴大。

東京大學火山學教授中田節表示，火山爆發後，熔岩在水下積聚一段時間，才終於突破水面，形成這座島嶼。

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目前島嶼的直徑約為100米，若海底火山持續噴發，這座島可能會變得更加高大。

全球有許多主要島嶼也是由海底火山噴發形成，像是夏威夷群島等。

紐西蘭奧塔哥大學地質學教授懷特（James White）表示：「那都是在好幾個世代前的事了，這次的爆發真的令我開眼界，因為我們通常難以見證這些過程。」

值得一提的是，這次火山爆發至今沒有造成任何人員和財物的傷亡或損害，附近居民僅表示有時會「聞到硫磺的味道」。

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