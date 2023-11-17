APEC｜岸田文雄與尹錫悅舉行會晤　日韓繼續深化合作

亞太經合組織（APEC）領導人峰會，日本首相岸田文雄在11月16日，與韓國總統尹錫悅舉行會談，雙方同意兩國進一步加深合作，促進兩國在各領域緊密溝通。



這是雙方繼在印度新德里二十國集團（G20）峰會後，時隔兩個月再次舉行會談，也是2023年以來舉行的第七次韓日首腦會談。

岸田文雄表示，在全球迎來歷史性轉折點之際，日本有着引領世界走向合作，而非分裂衝突的強烈意願，日本和韓國可以成為合作夥伴。

岸田提到中東局勢和全球形勢正在迅速變化，其間日本一直與韓國在政治、安保、經濟、文化等多個領域推進合作，期待能進一步加快合作步伐。

尹錫悅表示，韓日關係發展形勢非常積極，兩國首腦及各層級間交流活躍，政府間協商機制已恢復正常，兩國合作進一步加深。雙方於3月商定的所有政府間協商機制已完全恢復正常。他表示今後將與岸田共同努力，促進兩國在各領域緊密溝通。

韓聯社報道，韓美日三國領導人將稍後舉行首腦會談。

這是三方自8月18日在美國大衛營舉行峰會後時隔3個月再次會面。三國領導人此前還在5月21日的日本廣島七國集團（G7）峰會上進行了簡短會面，互致問候和合影留念。