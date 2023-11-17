APEC｜習近平晤墨西哥總統洛佩斯　就颶風災害致慰問

中國國家主席習近平在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議期間，11月16日上午會見墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）。



根據央視，習近平說很高興結識洛佩斯，「我10年前曾訪問墨西哥，貴國燦爛悠久的歷史文化和熱情好客的人民給我留下了深刻印象。」

習近平稱，洛佩斯執政5年多來，帶領墨西哥政府和人民銳意進取，革故鼎新，在國家發展進程中取得重要成就，自己謹對對方表示祝賀。

他還說，前不久，墨西哥太平洋沿岸遭遇颶風災害，造成重大人員傷亡和財產損失，自己再次對洛佩斯表示慰問，中方高度重視墨方在華採購救災物資訴求，主管部門已緊急協助墨方對接中方企業採購，相信在洛佩斯和墨西哥政府的堅強領導下，災區人民一定會盡快恢復正常生活，重建家園。

習近平指，中國和墨西哥兩國友誼歷經風雨，歷久彌堅，2022年雙方隆重慶祝中墨建交50周年，今年又迎來了中墨建立全面戰略夥伴關係10周年，「我高度重視中墨關係發展，願同你一道，賡續半個世紀的傳統友誼，引領兩國關係再上新台階」。

洛佩斯稱，會見習近平時，雙方重申致力維持良好、互利的關係。