APEC｜習近平與岸田文雄會面　關注共同利益妥善處理分歧

美國三藩市11月16日舉行亞太經合組織（APEC）領導人峰會，日本首相岸田文雄與習近平國家主席舉行會晤。這是自2022年11月以來，相隔一年兩國首腦再度會面。



日本富士電視新聞報道，兩人在會談開始前握手，兩人相視對方報以微笑，會談在友好氣氛下開始。

岸田文雄在會談開始時表示，2023年是中日和平友好條約締結45周年的重要日子，中日作為擁有悠久歷史及共同未來的鄰國，也是作為引領地區和國際社會的大國，兩國有責任為世界和平作出貢獻。

中國央視新聞引述習近平回應指出，中日和平友好條約確立了中日和平、友好、合作的大方向，強調反對霸權主義，成為兩國關係史上的里程碑。45年來，兩國關係歷經風雨，但總體保持發展勢頭，給兩國人民帶來福祉，也為促進地區和平、發展、繁榮發揮了積極作用。

習近平強調，和平共處、世代友好、互利合作、共同發展是符合中日兩國人民根本利益的正確方向。雙方應該把握歷史大勢，順應時代潮流，着眼共同利益，妥善處理分歧，致力於構建契合新時代要求的中日關係。

富士電視新聞報道，雙方預料重點就福島第一核電廠污水排放，撤銷產進口禁令，及釋放在中國被捕的日本公民等議題進行討論。

日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示，推進建設性和穩定的中日雙邊關係是日本的一貫的立場，兩國關係有許多問題及分歧，但同時存在各種可能性。松野表示，在強烈要求中國負起責任的同時，日方將要展開積極對話，解決分歧，並在共同議題上進行合作。