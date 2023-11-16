APEC︱中日同意設立出口管制對話機制

中國及日本同意設立出口管制對話機制。中國商務部新聞辦公室微信公眾號11月16日公布，部長王文濤14日在美國三藩市與日本經濟產業部長西村康稔會面。



中日雙方同意建立中日出口管制對話機制、中日優化營商環境工作組，以促進兩國貿易投資合作。

中方與日方交換意見的議題，包括日方半導體製造設備出口管制、維護產業鏈供應鏈穩定、中國加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）及支持新成員加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等。

日本共同網15日報道，西村康稔說，日中同意設立出口管理對話框架。

西村康稔14日在記者會說，他當天在三藩市與王文濤會談，要求妥善運營半導體材料等的出口管理。

雙方就設置有關出口管理的對話框架達成共識。日本經產部稱，這將是日中在該領域的首個對話框架。

中國把用作半導體材料的稀有金屬鎵等定為可實施管制的《出口管制法》對象。西村稱，「考慮到這種課題而決定設置對話平台討論出口管理」。

日美歐也就尖端半導體加強對華的出口管制，因此有了通過設置對話框架，以防止報復戰升級的想法。

西村康稱中方也提出各種論點，但表示「不便透露對方的發言」。

雙方還將創設日中政府和日中民間企業團體等工作組，以應對民間企業關心的數據處理等課題。

此外，中方暫停進口日本水產品的措施也在持續，日方向中方提出了希望糾正全面暫停進口日本水產品的措施。