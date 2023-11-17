佩斯科夫稱相信普京會勝出2024年總統選舉

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）11月17日表示，他希望俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）能在2024年3月的選舉中連任俄羅斯總統，此舉將使普京至少繼續掌權到2030年。



路透社報道，當莫斯科國立國際關係學院（Moscow State Institute of International Relations）學生電視頻道詢問普京之後的下一任總統應該是什麼樣子時，佩斯科夫微笑着說：「一樣。或者不同但相同。」

「普京尚未宣布他打算參選，但我真誠地相信他會這麼做，我毫不懷疑他會贏得選舉。我毫不懷疑他將繼續擔任總統。」

路透社11月早些時候報道稱，普京已決定參加2024年3月份的選舉，因為他認為自己必須帶領俄羅斯度過數十年來最危險的時期。

民意調查顯示，普京在俄羅斯國內的支持率高達80%。對於普京來說，如果他參選，選舉就是一種形式：在國家和官方媒體的支持下，在幾乎沒有主流公眾異議的情況下，他肯定會獲勝。

自1999年上任以來，普京的執政時間比蘇聯領袖史太林（Joseph Stalin）以來任何一位領導人都長，甚至超過了勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）18年的任期。

然而，普京正因發動俄烏戰爭面臨嚴峻的挑戰。他將這場戰爭視為與美國更廣泛鬥爭的一部份，克宮稱這場鬥爭的目的是摧毀俄羅斯並攫取其豐富的自然資源。

佩斯科夫表示，世界正在發生轉變，西方國家儘管明顯衰落，但仍在努力維持冷戰後的主導地位。

佩斯科夫說：「西方將採取一切措施試圖保住正在消失的領導地位。」

當被問及10年後俄羅斯會是什麼樣子時，佩斯科夫說：「俄羅斯必須而且將會變得更強大、更明智和更富有。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

