緬甸政府軍與武裝組織戰況加劇　緬北小鎮民眾紛紛逃往印度

炮火趨近，緬甸北部小鎮老街的居民紛紛逃離。這座因賭博、賣淫和電信網絡詐騙等不法活動而活躍的小鎮，如今空空如也。



緬北少數民族地方武裝組織（簡稱民地武）與緬軍的駁火加劇，大批鎮民從老街（Laukkai）離開，在靠近中緬邊境的山丘上露宿。

上週從老街逃出來的當地工人昂昂告訴法媒，戰火導致物價高漲，他的僱主無法再為他提供伙食。

緬甸少數民族地方武裝組織（簡稱民地武）和反軍政府的人民防衛軍在全國各地擴大針對軍方的攻勢。如今緬軍在該國北部、東北部、西部和東部都面對攻勢。部份緬軍逃到印度向當地警方投降。圖為2023年11月14日，從印度的米佐拉姆邦（Mizoram）一村落拍下緬甸接近印緬邊境的卡馬維村（Khawmawi）。

老街對緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）具有重要意義。緬甸民族民主同盟軍2009年逼近老街，敏昂萊作為區域指揮官，成功擊退同盟軍。

軍政府過後在老街扶植白所成等軍頭領導的民兵組織。民兵組織靠着生產毒品，以及通過面向中國遊客的賭博及賣淫產業致富。蓬勃的經濟吸引了大批客工前去謀生，但如今烽煙再起，他們只好遷徙數百公里回返家鄉。

民地武在緬甸西部地區也有所斬獲。路透社報道，德昂民族解放軍、若開軍和緬甸民族民主同盟軍結成的三家兄弟聯盟組織星期五（11月17日）說，緬軍從海空兩路展開襲擊，試圖奪回若開邦的孟加拉灣港口城鎮包多（Pauktaw）。包多位於首府實兌市近郊，直線距離不到30公里。

緬甸若開軍總司令吞密奈（Tun Myat Naing）2015年5月6日在撣邦（Shan State）出席一個少數民族武裝組織領袖的會議。（Reuters）

「我們（星期四）上午佔領鎮上的警局後，軍方用直升機以及從軍艦發射炮彈，對包多展開襲擊。」

三家兄弟聯盟組織也指責緬軍傍晚進鎮，射殺平民。路透社無法獨立核實這個說法，軍政府發言人也沒有做出回應。

2021年3月13日，從印度東北部米佐拉姆邦一村落附近的印緬邊境緬甸一側看過去，緬甸少數民族武裝組織欽民族軍營地一覽無遺。（Reuters）

若開邦北部的欽邦星期一（13日）也爆發衝突。欽族武裝人員說，他們利用無人機向緬軍基地投擲炸彈，軍方則展開反擊，不時還使用迫擊炮。

軍政府發言人佐敏吞星期三（15日）說，軍方在多個戰線遭受嚴重襲擊。他也形容民地武是「恐怖分子」。

民地武發布的影片顯示，數十名緬軍在作戰中投降，另有一些逃往印度。星期四（16日）又有至少29名緬軍進入印度躲避攻擊。

11月中已有43名緬軍在軍事基地失守後逃到印度的米佐拉姆邦（Mizoram）。印度當局通過數百公里外的另一個口岸遣返了近40人。

緬甸軍政府已下令所有具備軍事經驗的政府官員做好準備，在緊急情況中參軍。軍政府在令狀中說，如有必要，這支單位可能得在自然災害情況中，或是為了安保理由上陣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

